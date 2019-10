“A responsabilidade pela despesa pública é de todos”, afirma Vera Daves

“A responsabilidade pela despesa pública é de todos e cada um dos gestores das unidades orçamentais”, lembrou a nova ministra das Finanças, Vera Daves.

A informação foi prestada após de ser empossada ao novo cargo pelo Presidente da República, João Lourenço.

De acordo com Angop, o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020 já está a ser preparado na base e vai contemplar medidas possíveis para a redistribuição dos recursos com mais justiça social e combate ao desperdício do erário público.