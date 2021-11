A performance do Sector Empresarial Público angolano em 2020 Parte 3 – Empresas do Sector das Telecomunicações e Comunicação Social l (ESTICS)

Nesta edição, é realizada uma avaliação sucinta da performance das Empresas do Sector das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (ESTICS), centrada na dimensão do negócio, da rentabilidade accionista e da liquidez.

Composição das Contas das ESTICS

No exercício 2020, em agregação, o sector das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social registou um Volume de Negócio (VN) total de 51,8 mil milhões de kwanzas, Resultado Líquido(RL) total negativo de 45,8 mil milhões de kwanzas, e Activo Total de 221,2 mil milhões de kwanzas, representando um decréscimo de 9%, 5% e 5% em relação ao período homólogo, respectivamente.

O Activo Total do sector está subvalorizado em cerca de 31,4 milhões de kwanzas e 30,9 milhões de kwanzas em 2020 e 2019, respectivamente, por distorção nas contas da Gráfica Popular, EP (GFP) devido a erro de classificação que, por consequência, também subvaloriza o Passivo neste mesmo montante (Ver nota c).

Para efeitos desta avaliação da performance do sector são utilizados os valores ajustados (corrigidos de distorções).

Rentabilidade

Com ROEmédio de 56% negativos (em 2019, o ROEmédio também foi negativo em cerca de 16%) o sector não criou valor para o capital accionista.

Este indicador foi for temente influenciado pela deterioração do capital próprio (CP) quer no segmento das Telecomunicações, quer no segmento da Comunicação Social, que colocam assim o sector em falência técnica com CP negativo de 91,7 mil milhões de kwanzas.

No segmento das Telecomunicações, todas as empresas estão em falência técnica, nomeada mente a Angola Telecom (AT) e a Empresa Nacional de Correios e Telégrafos (ENT), evidenciando CP negativo de 136,0 mil milhões de kwanzas e 1,7 mil milhões de kwanzas, respectivamente, representando uma variação negativa (AT) e 185% (ENT) em relação ao ano anterior.

No segmento da Comunicação Social, apenas a Televisão Pública de Angola (TPA) encontra-se em situação de falência técnica. O capital próprio passou de 3,17 mil milhões positivos para 5,8 mil milhões negativos (variação negativa de 283% face ao ano 2019) como uma consequência do crescimento negativo do resultado líquido, que aumentou de 930 milhões de kwanzas (negativos) para 7,8 mil milhões de kwanzas (negativos).

O RL da AT, ANGOP, EDN e TPA foi negativamente impactado pelo peso dos custos financeiros de 31,5 mil milhões de kwanzas, 1,0 mil milhões de kwanzas, 354,5 milhões de kwanzas, e 156,9 milhões de kwanzas, respectivamente, relacionados com as diferenças de câmbio desfavoráveis não realiza das (no caso da AT, ANGOP e TPA) e os juros e similares (no caso da EDN).

O ROEmédio também foi influenciado pela rentabilidade média do negócio (Gross ROAmédio) que se situou nos 3,07% negativos, devi do ao fraco desempenho de 5 das 7 empresas do sector.

As ESTICS são sensíveis à capa cidade financeira do Estado Angolano, sem a qual estarão muito limitadas para realizar investimentos e assegurar a continuidade das suas operações, e em 2020 apresentaram um RASE médio de 90% (+8% do que em 2019; +9% do que em 2018; +4% do que em 2017).

Esse facto representa um risco considerável à sustentabilidade das ESTICS, bem como prolonga a impossibilidade do Estado (na qualidade de accionista principal ou único) conhecer o desempenho económico efectivo destas, e obter uma rentabilidade do capital investido que seja mais realista, sem que o RL tenha nele implícito a componente do EBIT “insuflado” pelas suas intervenções por via das dotações orçamentais em forma de subsídios (particularmente, subsídios à exploração e subsídios à preços).