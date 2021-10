A performance das Empresas do sector dos transportes

“Novos Rumos para o Sector Empresarial Público” será o tema em analise na próxima edição da conferencia Conversas com Rumo a ter lugar no Hotel Epic Sana, Luanda a 9 de Novembro do corrente ano. O evento terá como keynote speaker o PCA do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado, Patrício Bicudo Vilar.

Numa altura em que o País leva a cabo um conjunto de reformas que concorrem para o desenvolvimento socioeconómico, a Media Rumo reúne um grupo seleccionado de gestores e quadros de topo, entidades oficiais, diplomatas e académicos para debater caminhos para a reforma do Sector Empresarial Público (SEP)”, principais pilares da reforma e a reestruturação das empresas públicas, privatizações e boas práticas.

Nesta senda o Mercado trará uma série de avaliações ao SEP, dividida em quatro partes, com publicação semanal dedicada a um sector de actividade, começando pelas Empresas do Sector dos Transportes (EST).

Para efeitos de contextualização, e de acordo com o consultor José Bucassa, importa destacar que o SEP angolano vem registando reformas profundas com vista a garantir maior eficiência e rentabilidade aos investimentos realizados pelo Estado, enquanto principal accionista (noutros casos como o único accionista).

No horizonte 2018-2022, relativamente ao SEP, o Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) define como objectivo “reestruturar e redimensionar o SEP, concentrando a intervenção do Estado nos sectores estratégicos e reduzindo os encargos para os contribuintes”, prevendo-se como acções prioritárias, entre outras: (i) Capitalizar as empresas do SEP; (ii) Profissionalizar as equipas de gestão das empresas do SEP; e (iii) Contratualizar as equipas de gestão, objectivos e as metas das empresas do SEP.

Ainda de acordo com o PDN, para a melhoria da gestão das finanças públicas, até 2022, algumas das metas do Estado Angolano consiste em (i) privatizar pelo menos 20 empresas do SEP sem interesse estratégico, (ii) as empresas com Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações (EBITDA) positivos passam de 57% para 70% do total de empresas do SEP; e (ii) reduzir para 50% os subsídios operacionais comparativamente ao ano 2017.

“Nesta primeira parte, apresenta-se uma avaliação sucinta da performance sectorial, centrada na dimensão do negócio, da rentabilidade accionista e da liquidez das EST” aclara José Bucassa.

Composição das Contas da EST

No exercício 2020, o sector dos transportes registou um Volume de Negócio (VN) Global de 260,7 mil milhões de kz e Resultados Líquidos (RL) global negativo de 86,4 mil milhões de kz, representando um decréscimo de 7% e um crescimento de 17% em relação ao ano 2019, respectivamente. Por outro lado, o Activo Total Global ascendeu 1.9 biliões kz.

As empresas Portuárias de Cabinda (EPC), de Luanda (EPL), do Lobito (EPLo), do Namibe (EPN), do Soyo (EPS), a SGA e a Unicargas, foram as que apresentaram RL positivos, totalizando 56,3 mil milhões de kwanzas, ao passo que a TAAG foi a empresa que apresentou o maior prejuízo (resultado líquido negativo) na ordem dos 131,1 mil milhões de kz.

O RL positivo da SGA em 20,5 mil milhões de kz, que representa um crescimento de 107,6% em relação ao ano 2019, não é consequência das suas operações core porque esta registou decréscimo no tráfego comercial em 2020, que implicou uma queda de 30,48% no VN e de 36% nos Resultados Operacionais (RO), mas sim do impacto de diferenças cambiais de 13,1 mil milhões de kwanzas. Em sentido oposto, a EPL registou um crescimento de 63% no VN, que impactou positivamente o RO em cerca de 39% e, consequentemente, o RL em 72,44%.

Rentabilidade

De forma agregada, o sector dos transportes gerou menos valor para os accionistas comparativamente ao ano 2019, apresentando um Return on Equity (ROE) médio negativo de 39% (em 2019, o ROE foi positivo em cerca de 1,17%).

Excepto a TAAG (ROE negativo de 586,38%), a ENANA (ROE negativo de 198,6%), a Empresa Portuária do Amboim (EPA) (ROE negativo de 23,8%), os Caminhos de Ferro de Moçamedes (CFM) (ROE negativo de 14, 6%), as EST foram capazes de garantir rentabilidade ao capital accionista, como ilustra-se no gráfico seguinte.

O ROE sofreu o impacto do desempenho do negócio das empresas, pois metade delas obteve rentabilidade do negócio (Gross ROA) negativa, que não compensou o crescimento positivo deste indicador nas restantes empresas, prejudicando, deste modo, o valor agregado do Gross ROA médio do sector que diminuiu 2,55% comparativamente ao ano anterior.