A mulher que toma risco em “startups

Alice Vilma é directora-geral do Next Level (plataforma de Private Credit & Equit da Morgan Stanley Investiment Management [MSIM]), um dos maiores fundos de investimentos de capital de risco dos Estados Unidos (EUA) com sede em Nova Iorque.



Tida como 'cérebro' da Next Level e da Multicultural Innovation Lab (da qual é Co-head), é responsável pela estratégia da instituição, relativamente ao investimento (em dinheiro e serviço) às startups (lideradas por mulheres) no estágio inicial; figura do grupo restrito dos mais prestigiados aceleradores de startups nos EUA, inclusive em New York.



O nome da Alice Vilma está (intimamente) ligado ao sucesso das mulheres e outras minorias norte-americanas que recorreram ao Next Level e à Multicultural Innovation Lab para obter financiamento.



A chave do sucesso de Vilma assenta na explanação concisa aos clientes de como quebrar barreiras que se interpõem no projecto (startups).



O êxito na Morgan Stanley Investiment Management (desde 2009) é resultado dos 20 anos de experiência em banca de investimento, mercado de capitais, finanças estruturadas, tendo executado ao longo deste período mais de 25 mil milhões USD.



Licenciada em gestão financeira pela Universidade de Miami (EUA), Alice Vilma inicia a carreira profissional no Morgan Stanley, como analista financeira.



Mas, interrompe o vínculo com o MSIM (no princípio de 2000), servindo primeiro a Sallie Mae (empresa focada no financiamento a estudantes universitários) e depois o Citibank.



Em 2009, regressa ao Morgan Stanley, tendo passado pela Global Capital Markets Divison, Equity Capital Markets Securitization e GCM.



Com um MBA pela Harvard Business School, Alice Vilma é membro do conselho de Freefrom e New Yor Road Runners e do conselho do presidente da Universidade de Miami.