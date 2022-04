A inflação em Angola

Para o economista, as matérias-primas importadas ainda não tiveram um efeito, mas a influência na produção nacional irá também fazer descer os preços destes produtos. Ora se, para já, uns produtos estão estáveis e outros descem o resultado final tem de ser deflação, não inflação.

“O Instituto Nacional de Estatística (INE) apresenta para o 1º trimestre do ano, uma inflação acumulada de 5,3%, ou seja, em sentido inverso ao que se observa nos mercados. É fundamental que os preços sejam bem recolhidos e tratados para que a medida da inflação seja acertada”, defende.

Acrescenta que no ano passado o M2 (a quantidade de moeda) cresceu 1%; o USD desvalorizou-se cerca de 15,5%. Deveria ter havido deflação. Houve inflação, mas menor do que a reportada pelo INE: os preços não cresceram 27%, em 2021! Este crescimento pode explicar-se pela necessidade de reposição das margens pelos negócios para compensar os efeitos do período de pandemia.

A título de exemplo apontou, se um negócio só podia usar 75% da mão-de-obra, isto significa que por cada 100 pessoas a quem devia pagar salários, apenas 75 estariam a trabalhar e a produzir. Por isso, os negócios tiveram de subir os preços para compensar. Entre os que faliram, os que despediram, etc, os preços cresceram cerca de 20%!

“Este ano não há qualquer justificação para que haja inflação. O M2 estabilizou, o USD depreciou-se 26% e deixou de haver confinamentos e outras restrições à actividade. Há quem ande a falar do crescimento dos preços no mercado mundial. Assumamos que os preços em geral tenham crescido 8%, o que é um exagero tendo em conta que os mercados produtores se situam na Ásia onde a inflação é menor”.

O que é que isto significa? Imaginemos que a taxa de câmbio era 100 no início do ano. Um produto que custava 1 USD custaria 100 em moeda interna; o mesmo produto custa agora 1,08 USD, mas com a uma taxa de 74 (depreciação de 26%), custa, 82 em moeda nacional.

Se antes custava 100 e agora custa 82 os preços em moeda nacional têm de baixar (excepto se os comerciantes se tornarem todos milionários internacionais). Mesmo um preço que tenha subido 20%, custaria agora 1,2x74 = 89, portanto, mais barato em moeda nacional do que no início do ano.

“Por isso, com estas taxas, os produtos têm de baixar e estão a baixar. Não se trata da REA ou outra coisa desconhecida da teoria económica, trata-se simplesmente do que se conhece há muito tempo: a descida das taxas câmbio faz descer os preços dos produtos importados e, portanto, cria deflação”, aclarou.

“Mas, há sempre um mas!” Os preços dos produtos internos mantêm-se. Se os preços dos produtos internos se mantêm, mas os preços importados descem o que irá acontecer?

Os produtores vão procurar manter a competitividade buscando mais matérias-primas importadas e os comerciantes tenderão a comprar sobretudo produtos importados. A estrutura da produção que, de forma muito superficial estava a começar a integrar alguma produção interna, tenderá a voltar-se de novo para a importação.

E isto é mau?

Sim! Não porque a descida de preços seja má, sobretudo num país com uma enorme taxa de pobreza absoluta, nem porque ser um país fortemente importador sejam um mal em si. Se formos um país aberto, que importamos e exportamos muito e atraímos muitos capitais externos pode até ser positivo.

Acrescenta que o problema é que não somos nada disso e a nossa taxa de câmbio, deixada livremente ao mercado, é totalmente dependente do fluxo de divisas do sector petrolífero: a taxa está a descer, não porque as quantidades exportadas estejam a crescer ou se esteja a diversificar, mas simplesmente porque a crise político-sanitária internacional se transformou numa crise político-militar que fez disparar os preços do crude, gás e diamantes.

Quer dizer que, de forma simplificada, a descida da taxa de câmbio está totalmente dependente dos preços do petróleo.

Quando a conjuntura internacional mudar e os preços descerem, a nossa capacidade de importação desaparece e a taxa de câmbio começa a subir. Como entretanto a estrutura da produção se voltou para a importação os negócios começam a declinar e com eles os rendimentos, pressionando ainda mais as taxas de câmbio e reduzindo mais a produção interna. Foi isso que aconteceu em 2015. Já vimos o filme, para que queremos voltar a assistir ao mesmo?