“A colaboração entre o Turismo e os Transportes é crítica”, diz ministro dos transportes

O ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, afirmou que o seu pelouro está a trabalhar em colaboração com o Ministerio do turismo para assegurar a conectividade das pessoas para usufruírem do potencial turístico do País e desenvolver a actividade internamente.

Ricardo de Abreu falava, em exclusivo para o Jornal Mercado, a margem do Presidencial Golf Day realizado ontem em Luanda com o objectivo de captar investimentos e promover o sector turístico nacional por via desta modalidade desportiva.

Sem avançar programas específicos o ministro referiu que o que une os dois sectores é a coordenação. “A coordenação é critica, o turismo sem os transportes não consegue florescer, o transporte sem o turismo não consegue ter passageiros. A nossa função é assegurarmos a coordenação entre os dois sectores e a complementaridade dos dois”, frisa.

Quanto aos preços praticados pelos operadores de ambos sectores, Ricardo de Abreu aponta para a dinâmica de mercado defendendo que a escassez da oferta face a elevada procura está base da alta de preço como indicam as teorias económicas.

Nada aponta para o contornar da situação por via do seu pelouro, mas indica que quanto ao turismo passos estão a ser dados. “Penso que tem havido um esforço para o surgimento de infraestrutura relativamente ao turismo para podermos dar resposta a essa demanda crescente. e então é obvio que é o push do mercado que vai permitir que os preços venham para baixo”, sustenta.