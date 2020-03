A China está a reviver sua economia sem arriscar mais vidas.

China está tentar impulsionar sua enorme economia sem desencadear uma segunda onda de casos de coronavírus . É um experimento de alto risco que pode fornecer pistas para os países se agonizarem por quanto tempo manter seus isolamentos no local em que uma recessão global começa e milhões de empregos são perdidos.

O país onde a pandemia começou foi quase completamente encerrado no final de Janeiro, à medida que o número de casos de coronavírus aumentava. As medidas drásticas parecem ter trazido o vírus sob controle: infecções localmente transmissíveis caíram, e um bloqueio na maioria da província de Hubei esta a ser levantada esta semana.

Mas o bloqueio também paralisou a actividade em grande parte da segunda maior economia do mundo por semanas a fio, e provavelmente resultará na primeira contracção da China em décadas. Analistas da Goldman Sachs previram recentemente que o PIB da China pode cair 9% no primeiro trimestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2019.

O governo chinês sabe que suas acções para conter o vírus vieram à custa da saúde económica do país. Agora, as autoridades estão a tentar garantir que essas consequências tenham vida curta.

"As perdas económicas tornaram-se intoleráveis", disse à CNN Business Xingdong (XD) Chen, economista-chefe do BNP Paribas na China, acrescentou que o governo precisa equilibrar a retomada do trabalho enquanto permanece vigilante. "Não acho correcto reiniciar os negócios e a produção apenas quando o vírus desaparecer totalmente".

Os países ocidentais também estão a avaliar esse cenário, enquanto o vírus continua sendo uma ameaça global. Nos Estados Unidos, onde, diferentemente da China, os casos ainda não foram atingidos - o presidente Donald Trump afirmou na segunda-feira que o país terá que reabrir os negócios "muito em breve", mesmo que o vírus "seja ruim".

Enquanto isso , Pequim embarcou numa campanha , apoiada pela mídia estatal para convencer as empresas de que a vida está voltar ao normal.

Mas reiniciar as fábricas e voltar ao trabalho coloca a China em um caminho precário. A pandemia ainda está causar estragos no resto do mundo, a aumentar o medo de uma segunda onda potencial de infecções, à medida que as pessoas retornam do exterior e trazem o vírus com elas.

Acrescente a isso o risco de outro surto se o vírus não tiver sido totalmente erradicado nas comunidades locais.

"Em nossa opinião, o risco de uma segunda vaga do Covid-19 na China está aumentar", escreveu Ting Lu, economista-chefe da Nomura na China, em um relatório recente.

Reiniciar os motores económicos

O plano da China de salvar a economia baseia-se em uma série de políticas e campanhas destinadas a empurrar as pessoas de volta ao trabalho, incentivar a confiança dos negócios em casa e no exterior e proteger o maior número possível de empresas de falhas.

Além dos bilhões de dólares que Pequim está gastar em suprimentos e tratamentos médicos, o governo investiu dinheiro em projectos de infra-estrutura para criar empregos.

Também reduziu os impostos sobre as pequenas empresas e exigiu que os bancos diferissem os pagamentos de empréstimos para famílias ou empresas problemáticas , como forma de ajudá-las a sobreviver às consequências económicas.

A mídia estatal chinesa está a ampliar a mensagem de que o país pode se recuperar fortemente e que empresas e investidores estrangeiros também não deveriam se assustar.

A agência de notícias oficial chinesa Xinhua, no final de fevereiro, chamou Tesla ( TSLA ) de um símbolo de "confiança comercial estrangeira na China" depois que a montadora americana reabriu sua enorme fábrica em Xangai e anunciou planos de expandir a capacidade de produção.

Em alguns casos, o governo está fazer acordos especiais para os trabalhadores. Por exemplo, Pequim ordenou às empresas ferroviárias e aéreas que organizassem comboios e voos especiais para transportar trabalhadores migrantes "da porta de sua casa até o portão da fábrica", de acordo com o Ministério de Recursos Humanos e Segurança Social.

Os 290 milhões de trabalhadores migrantes da China, que desempenham um trabalho de baixa remuneração, mas vital, são factores críticos da economia. E as autoridades da província de Hubei, onde o vírus eclodiu, disseram na terça-feira que trabalhadores migrantes saudáveis ​​podem ser levados de volta aos seus locais de trabalho a partir desta semana.

China poderia fornecer algumas respostas

Embora a extensão real do reinício económico da China ainda seja incerta, sua capacidade de superar a fase inicial do surto pode fornecer alguma esperança - e um plano parcial - para os países que ainda estão em crise.

As autoridades de todo o mundo estão angustiadas por quanto tempo manter os toques de recolher e quarentenas essenciais para conter a pandemia, mas que estão levar o mundo a uma profunda recessão, possivelmente até uma depressão económica.

Até governos democráticos podem ser capazes de imitar algumas das políticas da China, incluindo seus planos de investir em projectos de infra-estrutura e sistemas de saúde, juntamente com os cortes de impostos que estão a ser implementados para alimentar a demanda privada.

"Acho que veremos a maioria dos governos ao redor do mundo implementar esses tipos de políticas de estímulo", disse David Dollar, membro sénior do John L. Thornton China Center da Brookings Institution.

Mas o plano da China pode oferecer tanta ajuda, principalmente para as economias ocidentais que operam sob controlo governamental menos centralizado.

Shih, professor da Universidade da Califórnia, apontou que a China possui um extenso sistema de empresas estatais que mobilizou trabalhadores para ajudar a impor as regras de quarentena do governo.

Um especialista apontou que o sistema de infra-estrutura financiado pelo Estado da China também é muito maior do que em outros países desenvolvidos e pode ser considerado um grande impulsionador económico.

" Por outro lado, o sector privado é mais importante na maioria das economias ocidentais, disseram Lü e Shih, onde as ordens estatais não são tão eficazes.

"O desafio no Ocidente será incentivar as pessoas a irem a restaurantes, teatros e eventos esportivos, em vez de levar os trabalhadores de volta às fábricas", disse Shih. "O desafio é muito diferente e depende do consumidor".