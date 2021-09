70% do território nacional tem mineral explorável

O presidente do Conselho de Administração do Instituto Geológico de Angola (IGEO), Canga Xiaquivila, disse, recententerme, que 70% do território nacional, cerca de 872.392 quilómetros quadrados, oferece potencial de ocorrências mineiras, que dá margem para investimentos no sector e o consequente crescimento económico do País.

De acordo com a Agência Angola Press (Angop ), deste potencial, segundo o gestor, constam os 42 minerais necessários, entre os quais diamante, cobre, ferro, prata, manganês, ouro, calcário, mármore e granito, para o desenvolvimento económico das comunidades.

Tais ocorrências mineiras foram descobertas com a implementação do Planageo - projecto do Governo, que visa, dentre outros objectivos, relançar, dinamizar e aumentar a contribuição fiscal do subsector dos recursos minerais ao nível do País.

O projecto, que contou com um investimento global de 405 milhões USD, prevê igualmente, melhorar o conhecimento da geologia e do potencial dos recursos minerais do território nacional, além de reestruturar, capacitar e apetrechar o IGEO, para assegurar o desenvolvimento sustentável de Angola.

Com o Planageo, de acordo com o gestor, pretende-se atrair as principais empresas de mineração e de exploração mundial, como a De Beers, Rio Tinto, entre outras, que, assim como a Anglo American, possam iniciar os trabalhos de prospecção e posteriormente arrancar com a explorar em Angola.

Por sua vez, o consultor técnico do IGEO Paulo Tanganha, realçou que o Planageo proporcionou informações geológica e mineral relevantes que permitiram saber, dos nove domínios geológicos existentes em Angola, a existência de um cinturão de cobre, igual ao da República Democrática do Congo (RDC), Botswana e Namíbia, do ponto de vistas geológico e geofísico.

“Fruto dos estudos realizados, hoje já sabemos que há cobre no famoso Bico do Cuando Cubando”, realçou Paulo Tanganha.

Disse também que 91% dos alvos geofísicos são magnéticos e que há maior probabilidade de se encontrar depósitos com propriedades magnéticas do que radiativas, do qual fazem parte o urânio e o potássio.

Da implementação do Planageo, cuja execução física é de 66%, resultou a construção de três laboratórios, nas províncias de Luanda (Laboratório Central de Geologia), Lunda Sul (Saurimo) e Huíla (Lubango) com um investimento a rondar os 62,5 milhões dólares.

Angola tem uma extensão territorial estimada em 1.246.700 quilómetros quadrados.