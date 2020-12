38,1 % das empresas recuperam em 12 meses

Face às incertezas ao ambiente económico, no mês de Outubro, de acordo com o BNA, assistiu-se a um aumento do número de empresas que consideraram a possibilidade de fechar o negócio, tendo-se situado em 10,1 %. Nos meses anteriores de Setembro e Agosto, esta cifra situou-se nos 5,4 e 6,0 %.

Sobre as contas a receber dos clientes, em Outubro, não se verificou grandes alterações, visto que a maior parte das empresas (26,8 %) consideraram que as dívidas a receber dos clientes mantiveram-se face ao mês anterior.

No entanto, 143 empresas (33 %) declararam que as dívidas dos clientes aumentaram, destacando-se as do sector das actividades de informação e de comunicação (61,5 %), captação, tratamento e distribuição de água, saneamento, higiene pública e actividades similares (60), indústrias transformadoras (42), electricidade e água e educação (ambas com 40).

Quanto às dívidas a pagar, 160 (36,7 por cento) das empresas declararam um aumento, com realce para os sectores da captação, tratamento e distribuição de água, saneamento, higiene pública e actividades similares (80 por cento), educação (60 %) e actividades de informação e de comunicação (53,8 %).