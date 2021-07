16 concorrentes para explorar petróleo em bacias terrestres

Conforme as propostas apresentadas, a exploração dos blocos em licitação obriga a um investimento anual de 1,17 mil milhões USD, sendo que 510 milhões USD é quanto se estimou para a perfuração de 51 poços existentes.

De acordo com o júri, presidido por Hermenegildo Buíla, após a apresentação pública, seguir-se-á um período de 45 dias de avaliação das propostas, findo o qual deverão ser apresentados os vencedores, que podem ser empresas individuais ou em joint-venture (acordo comercial entre duas ou mais empresas).

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), os blocos 6, da Bacia do Congo, e 20, da Bacia do Kwanza, são os mais concorridos. No global, 49% das empresas concorrem como não operador (apenas participa com investimento) e 51% como operador (que controla e realiza as operações de extracção). Os blocos que tiveram maiores propostas foram o 6 do Congo, com nove propostas, e o 20 também do Congo, com duas propostas.

Estão disponíveis para candidaturas três (3) blocos da bacia do Congo e seis (6) do Kwanza, num concurso que privilegia as pequenas e médias empresas do sector petrolífero. Conforme a lista, apresentaram propostas as empresas Monka Oil, Brite´s Oil, Mineral One, Prodiam, Allfort Petroleum, Sonangol P&P, MTI Energy, TuskEnergy, Somoil, Intank Group, Omega Risk Solution, AIS Angola, Prodoil, Upite Oil Company, Servicab S.A e a Petroliferous Grupo Simples Oil & Gas.

Os concorrentes submeteram propostas para todos os blocos listados no Concurso Público, sendo que cinco empresas angolanas (Mineral One, Grupo Simples Oil & Gas, AIS Angola e Allfort Petroleum) participaram como operadores.

A maior proposta neste concurso é da MTI Energy, instituição canadiana, reconhecida internacionalmente e com elevada capacidade financeira. A mesma apresentou propostas para sete blocos petrolíferos e pretende ser operadora em quase todos os blocos com 50% de participação e, anualmente, participar com mais de 2 milhões USD em projectos sociais e protecção ambiental.



A empresa canadense apresentou ainda, para o bloco 17, uma participação de 60% e garante a implementação de quatro poços em cada bloco de interesse.



Quem também concorre com uma proposta bastante aliciante, a seguir a canadense MTI Energy, é a Sonangol Pesquisa & Produção, que concorre para o bloco 5 da Bacia do Cuanza, como não operador, onde pretende obter 20% de participação. O montante para a execução dos projectos e protecção ambiental é estimado em dois milhões e meio USD.



Já no caso da petrolífera Tusk Energy, pretende explorar quatro blocos como operador e com uma participação de 35% com um montante de participação de 150 mil USD. O Grupo Simples Oil & Gas concorre para outros quatro blocos como operador e com uma participação de 30%. Para os projectos de protecção ambiental, a empresa prevê aplicar 200 mil USD anuais. As restantes empresas estão abaixo desses números.



O presidente do júri, Hermenegildo Buíla, disse ser satisfatório o número de concorrentes, não apenas por cobrir todos os blocos propostos no concurso público, mas também pelo facto de ter uma participação massiva de empresas nacionais com elevada capacidade de resposta.

"Com estes resultados, nota-se que a estratégia para o processo de licitação está a ser cumprido com rigor, transparência e sucesso”, reconheceu.



Hermenegildo Buíla disse, por outro lado, em, relação ao operador canadense, esperar que esta possa entrar, efectivamente, no sector petrolífero angolano e tornar-se numa exploradora, pois o facto alavancaria o sector.



Por sua vez, o director da direcção de Estratégia e Gestão de Portfólio da Sonangol, Hélder Nuno Lisboa, acredita que a escolha da instituição em participar no bloco 5 é positiva e bastante aliciante, recordando que mais três empresas concorrem para o mesmo bloco.



Conforme previsto no regulamento do concurso, são parte do jurado, um representante do Ministério das Finanças e outro do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, nomeadamente Ailton Lucas e Carmem Canjungo.

Caso existirem empresas com informações adicionais por submeter, explica a ANPG, prevê-se um tempo adicional de mais 10 dias.