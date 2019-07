“Vencer o RED DOT: Best of the Best é uma honra”

A “OXS”, primeira linha de mobiliário urbano criada pela ARPINO (empresa do Grupo CIPRO) acaba de vencer o RED DOT na categoria Best of the Best, um dos mais importantes prémios internacionais de design, que ao longo de 60 anos tem distinguido os mais inovadores profissionais e suas criações.

A série, que estará em exposição no Museu RED DOT, distingue-se pelas linhas minimais e estrutura modular, que de uma forma simples permite uma grande flexibilidade, ajustando-se aos vários espaços e evolução dos mesmos. A reabilitação e o acesso de todas as pessoas à vivência do espaço público entendido como fenómeno de fusão étnica, cultural, religiosa, bem como a consciência de um espaço público em mudança com grande impacto da informação tecnológica, foi o ponto de partida para a criação desta linha desenhada e produzida entre Portugal e Angola. “

“ ...Desenhar para o espaço urbano foi algo que sempre me interessou só devido às exigências dos seus requisitos básicos – como inclusão, resistên

cia às condições climatéricas, vandalismo, etc., mas sobretudo porque permite a regeneração dos espaços públicos, permitindo e promovendo a interatividade social entre as comunidades.” - Carlos Pereira, designer da linha “OXS”. A primeira linha da ARPINO nasceu do design consciente que acomoda e inclui todas as culturas e tipologias, trabalhando a partir de formas modulares adaptadas a diferentes espaços – da habitação às praças públicas, de escolas a centros comerciais. Esta linha inclui um elegante sistema de iluminação urbana, sistemas de sinalização, pérgulas ventiladas, quiosques multimédia e barreiras de proteção de paragens de autocarro, assim como os tradicionais elementos do mobiliário urbano, como delimitadores, papeleiras, bancos e barreiras. “É um reconhecimento bem merecido para um maravilhosa realização e prova que as empresas vencedoras estão entre as melhores ao nível do design”, afirma o Professor Dr. Peter Zec, fundador e CEO do RED DOT, numa referência aos vencedores.

O júri internacional é composto por peritos especializados em diferentes áreas e têm sido convocados há mais de 60 anos para selecionarem as melhores criações do ano. O diretor criativo e designer industrial da ARPINO, Carlos Pereira, Celebrou o sucesso da marca na cerimónia de entrega dos prémios. Todo o panorama do design internacional será convocado para a Gala RED DOT, e os vencedores do RED DOT Best of the Best receberão o seu galardão no palco do Aalto-Theater, em Essen