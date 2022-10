Turminha do Vinho estreia com novos membros e ingredientes

Depois da passagem com mérito à primeira fase do curso de iniciação ao vinho, os embaixadores Mateus Rosé, Gazela, Herdade do Peso e Casa Ferreirinha, entram para o “novo ano lectivo”, com oportunidade de aprender as melhores combinações entre comida e vinho, criando um Pairing perfeito para cada um deles.

Para este ano, de acordo com uma nota de imprensa que tivemos acesso, juntam-se a “Turminha do Vinho” novos integrantes, Neurite Mendes e o Chef Ricardo Helton que trarão consigo os ingredientes para segunda “season”, a par de outros embaixadores da marca.

Para além da Neurite Mendes ser a estreia da “Turminha do Vinho”, vai juntar-se a Bruna Sousa e os Les Enfants Terribles, para propulsar a jovialidade da marca “Gazela”, numa estratégia de misturar o lado sexy e divertido, mas consciente da vida.

Em representação à “Casa Ferreirinha”, considerada uma das mais prestigiadas marcas de vinho em Portugal, que exige a maturidade e conhecimento de degustação de especialistas em vinhos, que reflecte toda a riqueza e qualidade da região no seu expoente máximo Barca-Velha, junta-se o Chef Ricardo Helton ao Danilo Castro e Sebastião Vemba.

Rose Palhares, Nara Bruneth e Tigas Nunes continuam como os impulsores da marca “Mateus Rosé”, o mais internacional dos vinhos portugueses que comemora este ano 80 anos da marca, com uma “identidade forte”, “sabor único” e uma garrafa icónica em formato invulgar.

Para a marca “Herdade do Peso”, será representada pela Vanusa Carmo e Cláudio Kiala, que deverão continuar a dar a irreverência de um consumo responsável de vinhos, que de melhor se produz no Alentejo, em Portugal, que oferece uma gama de vinhos sofisticados, plenos de autenticidade, sabores e aromas.

Os embaixadores pretendem continuar a reforçar o seu posicionamento no mercado nacional na criação de conteúdos apelativos de educação vínica e gastronómica, para influenciar um universo de seguidores cada vez mais digitais, implementar estratégias que passam cada vez mais na formação, dando a conhecer o diversificado portefólio de vinhos e marcas que representam.

Segundo os embaixadores, o plano de formação é abrangente, dotando cada vez mais personalidades de conhecimentos, chave para posteriormente produzirem e estarem mais preparadas para o seu dia-a-dia, podendo ajudar outros amantes de vínicas, sem descurar a consciencialização para um consumo moderado e responsável de vinho.