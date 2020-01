“Seeds For The Future” da Huawei leva 10 estudantes angolanos para China

A Unitel realiza, em parceria com a Huawei, a segunda edição do programa global de responsabilidade corporativa “Seeds for the future”, com o objectivo de capacitar os melhores estudantes universitários nas áreas de tecnologias de informação e comunicação, de acordo uma nota a que o Mercado teve acesso.

À semelhança de 2019, a Unitel vai oferecer a oportunidade a 10 estudantes angolanos para uma experiência de imersão cultural e de introdução ao Mandarim em Pequim, bem como uma visita ao campus da Huawei em Shenzhen.

Segundo a nota, o prazo para apresentação de candidaturas decorre entre 27 de Janeiro e 07 de Fevereiro de 2020. A visita acontece de 23 de Março a 03 de Abril, onde os estudantes irão interagir com os profissionais da Huawei na sua sede, visitar os laboratórios de investigação, assistir à demonstração de várias soluções inovadoras como 5G, LTE, Internet das coisas (IoT) e computação em nuvem.

Estão elegíveis para o programa estudantes de todo o País, com menos de 30 anos de idade, média anual de 14 valores, fluência na língua inglesa, que estejam matriculados no terceiro ano ou acima, em universidades ou institutos superiores acreditados pelo Governo de Angola nas seguintes áreas de estudo: Engenharia Electrotécnica e Telecomunicações, Engenharia de Informática, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Electromecânica, Ciência da Computação, Engenharia de Redes, Informática de Gestão, Engenharia Mecatrónica e Engenharia Electrónica.

Informação sobre o programa, incluindo o formulário de candidatura, estão disponíveis no site da UNITEL, www.unitel.ao.