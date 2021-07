Projecto “Gentes e Música” chega ao jardim de Viana

A gala de consagração do vencedor do projecto “Luanda, Gentes e Música” acontece este sábado, 10, às 17h00, no jardim da Administração Municipal de Viana, com o apadrinhamento do músico Sabino Henda e Santocas como convidado especial.

O projecto, uma iniciativa da AF-Entretenimentos e da Nossa Cena, Artes e Produções, leva, pela quarta vez, dez novos talentos ao palco e tem transmissão assegurada pela TV Zimbo e a Rádio Escola.

Aldina Ginga, Ana Bernardo, Celita Kavango, Hermenegildo Muhongo, Jéssica Augusto, Mwana África, Mário Bernardo, a dupla Nguessa e Hossi, Vendelson da Costa e Waldemar Garrido são os concorrentes a disputarem o primeiro lugar, para representarem Viana na final provincial.

Com composições próprias ou de outros autores, os concorrentes já têm os temas definidos. Nesta edição Hermenegildo Muhondo canta “Em Nome de Deus”, Nguessa e Hossi, o tema “Calumbo”, e Mwana África intepreta “TchiundaTchetsue”, todos de autoria dos próprios cantores.

Outros decidiram apostar na interpretação de temas já divulgados, como Ana Bernardo, que canta “Trocos”, de Carlos Aberto, Waldemar da Costa a apostar em “Kambundi Katembo”, de Daniel Pimpão, e Celita Kavango, a cantar “Kwende Assapuli”, de Linda Chilombo.

Os temas de artistas consagrados também foram escolhidos por alguns dos concorrentes, como é o caso de Aldina Ginga, que vai cantar “Awey Vanga”, de Mig, Jéssica Augusto, que optou por “Nguetchenu”, de Gabriel Tchiema, Mário Bernardo, com “Wiky”, de Tony Kafala, e Vendelson da Costa, em “Mpila”, de Jota Jota.

Os concorrentes têm ensaiado para a final no Complexo Turístico KDS, em Viana, com a Banda FM, sob a direcção artística de Lito Graça e a produção e coordenação dos mentores do projecto Luanda, Gentes e Música.

Antes da actividade estão programadas visitas aos locais de interesse socioculturais existentes no município. A primeira gala do “Luanda, Gentes e Música” aconteceu no Marco Histórico do Cazenga. A última foi na Marginal do Benfica e teve como vencedor o cantor Samuel Guimarães, do Uíge, pelo tema “Ludy”, uma composição de Kyaku Kyadaff e Manferi, interpretada em kikongo.

O projecto “Luanda, Gentes e Música” tem como objectivo resgatar a música angolana, através de um concurso de descobertas de novos talentos dos municípios de Luanda. Os mentores querem recuperar a mística dos concursos realizados antes no País, sob a produção da Nossa Cena Arte e Produções, numa iniciativa da AF-Entretenimentos, em parceria com a UNAC-SA, a TV Zimbo e a Rádio Escola.