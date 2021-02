O projecto Capacitar para Cuidar, fruto da parceria entre o Banco Económico e o Kuzola Mona, lançou o “Programa de Capacitação ABA Angola”, um curso virtual com a duração de cinco meses que visa formar mais de uma centena de profissionais das áreas da saúde e da educação. Estes profissionais terão depois como missão trabalharem com, pelo menos, oito mil e trezentas crianças das que se encontram diagnosticadas em Angola com transtornos ao nível do neurodesenvolvimento.