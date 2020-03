Programa de bolsas de estudo da Unitel concluído com satisfação

Mais de 60% das estudantes da primeira edição do programa de bolsas de estudo da Unitel (2019), “Mulheres Para o Futuro”, tiveram aproveitamento positivo no ano lectivo transacto, de acordo com uma nota enviada pela mesma instituição.

Das 50 bolseiras seleccionadas, 31 irão manter a bolsa durante o ano lectivo 2020, de acordo ao regulamento do programa. Deste grupo, quatro bolseiras foram aprovadas com nota igual ou superior a 17 valores.

Este ano, a título excepcional e usando as competências a si alocadas, a Unitel estendeu a continuidade da bolsa a oito estudantes que obtiveram médias finais entre 13,9 e 13, fruto do desempenho e melhoria dos resultados ao longo do ano e, no final do ano lectivo 2020, estas bolseiras terão de obter médias finais de no mínimo 14 valores para manterem as bolsas.

Provenientes das Províncias de Luanda, Malange e Huíla, todas as bolseiras beneficiaram do suporte de um mentor UNITEL para orientação dos estudos e carreira, assim como um subsídio de bolsa para cobrir despesas gerais, como alimentação e transporte.

O programa “Mulheres para o Futuro” foi lançado pela UNITEL em Novembro de 2018, e disponibiliza 50 bolsas anuais para mulheres entre os 18 e os 25 anos nas áreas das Telecomunicações e Tecnologias de Informação. A 50 estudantes seleccionadas para a edição 2020 do programa serão anunciadas em Abril.