Prodígio inaugura projecto social em Luanda

O músico angolano residente em Portugal, Osvaldo Moniz, de nome artístico “Prodígio”, inaugurou, no bairro Prenda, em Luanda, o primeiro centro juvenil denominado “Prodigia-te”, um espaço que surge com o propósito de realizar os sonhos de jovens talentosos e comprometidos com a construção de um futuro que muitos, até aqui, não ousaram sonhar.

Osvaldo Moniz, presidente da Associação Prodigia-te, sublinhou que o projecto nasceu para que todos os jovens possam crescer num ambiente seguro, onde existam oportunidades suficientes para o seu desenvolvimento e participação activa na sociedade.

O ambicioso projecto, enfatizou o rapper angolano, pretende criar uma relação de confiança com os jovens para conhecer e ser conhecido, pois, considera, o conhecimento mútuo é a base para a identificação precoce de problemas e a formação de uma rede de protecção social.