Prefere a Banca à advocacia

Isabel Regina do Espírito Santo faz parte do conselho de administração (CA) do Banco Millennium Atlântico (ATL), completa o grupo de cinco administradores executivos.



Face ao cargo que ocupa, é responsável pela direcção de negócios (business officer), vogal do conselho de administração e da comissão de ética, deontologia e governança societária.



Licenciada em direito pela Universidade Católica de Angola (UCAN), antes de chegar à banca, mais propriamente ao Banco ATL, Isabel Espírito Santo foi quadro da Empresa Nacional de Construção de Infra-estruturas Básicas (ENCIB -E. P), adstrita ao Governo Provincial de Luanda (GPL), na qual desempenhou a função de directora do gabinete jurídico.



A administradora executiva optara pela advocacia que conciliou com a docência na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola (UCAN).



O exercício da advocacia era para Isabel Regina do Espírito Santo a concretização de um sonho, razão pela qual investiu na formação. Daí a pós-graduação em direito bancário, feito na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto (UAN).



Após a formação na Universidade Agostinho Neto (instituição do ensino superior considerada a excelência em Angola), parte para Portugal onde frequenta o mestrado em direito e gestão pela Universidade Católica Portuguesa (UCP).



A administradora do Banco ATL solidificou o currículo com o curso de liderança e estratégia pelo INSEAD (em França).



Com as valências académicas referidas, Isabel Regina do Espírito Santo era um quadro distinguido no ramo das ciências jurídicas, e forte profissionalmente na banca e seguros, nas áreas de fusões e aquisições, estratégia empresarial, liderança, assim como gestão de equipas.



Estas valências terão determinado o ingresso de Isabel do Espírito Santo no Banco ATL, onde antes de integrar o board ocupou os cargos de assessora do conselho de administração, directora da direcção de capital humano, directora do gabinete de fusão, directora do gabinete de produtos e research e secretária da Mesa da Assembleia Geral.