Wow! Isto é mesmo um bolo ou é uma obra de arte?

Abriu ao público no passado dia 12, na Rua Mário Cesariny, 3A,na área de Entrecampos, em Lisboa, e aposta nos bolos e doçaria como “obra de arte”, partindo do princípio que “os olhos também comem” o que, depois, o paladar sente. Chama-se Desserts de Rêves, resulta de uma parceria entre a angolana Leda Neto Bouvier e o cake designer brasileiro Igor Xavier e diferencia-se pela personalização do produto. “O nosso cliente está directamente envolvido no conceito do seu bolo quer seja para o bolo decorado quer seja para o Cake to Go desde os sabores das massas, recheios e mesmo aspecto final”, explica Leda Neto Bouvier. O conceito Cake to Go, explica a responsável, consiste na elaboração de bolos “seguindo um tema conforme desejo do cliente. Neste caso, avança, o cliente escolhe até três tipos de massa e dois de recheio sendo a decoração do bolo orientada por ele no momento da elaboração. “O nosso cliente tem uma expectativa e o nosso objectivo é a sua satisfação, a começar com o primeiro instante em que eles olha para o produto final. Afinal come-se primeiro com os olhos, não é?!”, destaca. A casa tem ainda, no dia-a-dia, uma variedade de sobremesas que são “uma verdadeira perdição para amantes de doces”, garante Leda Bouvier, que refere que o público-alvo da Desserts de Rêves são todas as pessoas “que querem um bolo que se diferencie da tradicional pastelaria portuguesa”.

