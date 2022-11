Wilton Micolo retrata batalha do Cuito Cuanavale em livro

O escritor Wilton Micolo prepara o lançamento do livro intitulado “A Batalha do Cuito Cuanavale no contexto da Guerra de Angola”, previsto para Dezembro do presente ano, em Luanda, assegurou o escriba em declarações recentes ao Mercado.

A obra do também investigador e docente universitário aborda (de forma cronológica) um conjunto de factos que ocorreram de 1975 até 1988 e as consequências objectivas das acções que se iniciaram desde a independência nacional.

Apesar do confronto angolano ser retratado inúmeras vezes em documentários e livros, Wilton Micolo disse que ainda assim houve a necessidade de se investigar mais sobre o assunto, pois pouco se sabe.

“É uma investigação académica desligada de qualquer cunho político e ideológico. Permitirá trazer várias perspectivas sobre assuntos novos e diferentes escrutínios que pareciam acabados. Revisitou inúmeros aspectos da história de Angola, descobertas que até agora não sabemos”.

O livro (contou) foi elaborado com base bibliográfica, viagem de campo pelo interior das matas cerradas no sul do País, onde aconteceram os confrontos. Conversou com militares das extintas Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA); Forças Armadas de Libertação de Angola (FALA); do Exército de Libertação Nacional de Angola (ELNA) e diplomatas.

De acordo ainda com o Wilton Micolo, o objectivo é tornar o livro num ‘veículo’ de estudo e num instrumento pelo qual o angolano poderá conhecer e compreender mais sobre aspectos importantes da história de Angola, a fim de que entenda que os erros do passado jamais possam continuar a marcar o modo de vida hoje.

O livro é de interesse social, trará contributos que vão incentivar ao surgimento de outros, abordando temas que (de certa forma) estão reservados, em determinadas esferas do conhecimento. Também vai dar a possibilidade de abrir discussões sobre aspectos importantes da história angolana.

“A Batalha do Cuito Cuanavale no contexto da Guerra de Angola”, disse o escritor, está longe de ser uma homenagem aos heróis que contribuíram para o fim do conflito armado, mas é um chamamento às novas gerações para a necessidade de se amarem uns aos outros.

A Batalha de Cuito Cuanavale 1987-1988

A Batalha do Cuito Cuanavale, ocorrida entre 15 de Novembro de 1987 a 23 de Março de 1988, é considerada por políticos e historiadores o início de uma viragem a favor da paz e da libertação da África Austral.

O local da batalha foi o sul de Angola, na região do Cuito Cuanavale, província de Cuando-Cubango, onde se confrontaram os exércitos de Angola (FAPLA) e Cuba (FAR) contra a UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola) e o exército sul-africano.

Aliás, foi a batalha mais prolongada no continente africano desde a segunda guerra mundial. Também é tida a segunda maior batalha de terreno do século XX