Warren Buffett doa mais de três mil milhões de euros a cinco fundações

Das 16,87 ações da Classe B, 18,11 acções serão doadas à Fundação Bill & Melinda Gates, Fundação Susan Thompson Buffett, Fundação Sherwood, Fundação Howard G. Buffett e Fundação NoVo.

Esta contribuição está de acordo com as cartas de compromisso assinadas a 26 de junho de 2006 colocadas no site da empresa e subsequentemente alteradas para três das fundações.

No plano a dez anos de doação de todas as acções de Berkshire, Warren Buffett prevê doações anuais das acções da empresa.