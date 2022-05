Um banqueiro tradicional e preparado

Miguel Raposo Alves é um profissional com mais de duas décadas no sector financeiro, período que o permite aquilatar experiência nos domínios da banca de investimento e private equity, daí ser chamado a exercer cargos estratégicos nas sociedades nas quais labora. Hoje, é o presidente da Comissão Executiva (CEO) da Hemera Capital Partners.



Também é (desde 2021) consultor estratégico da Ludo, um agregador e serviço de descoberta para o projecto NFTs e Play2Earn Blockchain. Desenvolve igualmente ecossistema multicadeia focado em facilitar o acesso de coleccionadores ao mundo NFT.



Antes de chegar à presidência da Comissão Executiva da HCP, trabalha para o Banco Millennium Atlântico (2012 - 2018), onde assume as direcções da Banca de Investimento e de Gestão de Activos (Head of Investment Banking & CEO Asset Management).



No currículo profissional de Miguel Raposo Alves consta ainda a ligação (por cinco anos, 2007-2012) com o TIIC, fundo internacional de private equity, focado em infra-estruturas para Europa e as Américas, no qual trabalha na condição de sócio júnior.



O vínculo com o TIIC é antecedido pela passagem no Banif Investment Banking (Lisboa/Portugal), instituição bancária em que o actual CEO da HCP ocupa o cargo de Director of Private Equity (2005 - 2006). Adapta-se (rapidamente) por ser um quadro saído da KPMG - Lisboa/Londres (2001-2005), tendo sido director associado.



A carreira de Miguel Raposo Alves na banca inicia em Angola, como associado no Banco Angolano de Investimentos (BAI) por mais de dois anos (Setembro de 1998 - Maio de 2001); depois de trabalhar um ano (1998) na Arthur Andersen & Company, consultora norte-americana de contabilidade e auditoria.



Miguel Raposo Alves é mestre em finanças pela ISCTE Business School (Portugal) e bacharel em administração de empresas. Possui uma pós-graduação em negócios globais pela Said Business School, Universidade de Oxford, Reino Unido.