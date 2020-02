“Estamos a aproximar-nos rapidamente da autonomia de 400 milhas para o Model S”, adiantou Musk aos investidores.

Segundo o Engadget,o Model S actual tem uma bateria estimada de 600km (373 milhas) e, com este aumento, ficaria com 643km.

É esperado que a Tesla lance este modelo com maior autonomia de bateria no final do ano, determina o Notícias ao Minuto.