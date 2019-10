SIC supera TVI em 14,2% na média de espetadores por minuto

Os primeiros nove meses do ano no meio televisivo confirmam uma inversão no panorama das audiências, com a SIC a conquistar a liderança e a alargar a distância para a TVI, sobretudo no indicador “acumulado all day”.

De acordo com o acumulado dos dados recolhidos pela CAEM/GFK, Mediamonitor/Yumi_Total TV e Report Time Bands nos últimos nove meses, há uma progressão da estação de Paço d’Arcos face à estação de Queluz: a SIC atrai uma média acumulada de 362.004 espetadores por minuto em todas as horas do dia, quando a TVI conta com uma média acumulada de 310.511 espetadores. Todos os dados citados fazem a contabilização desde o início do ano até 25 de setembro.

A diferença entre as duas estações é de 14,2% no que respeita à média de espetadores por minuto em todas as horas do dia. Em termos de share, o canal da Impresa acumula, desde o início do ano, 19,03% face aos 13,9% da TVI e 12,03% da RTP.

Na média acumulada diária, a estação de Paço de Arcos já supera em mais de 5% a estação da Media Capital.

Dizer que desde o início do ano, a SIC acumula audiências médias de 22,34% contra 16,99% da TVI e 13,36% do Canal 1 da RTP.