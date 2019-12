Samsung apresentou os seus telemóveis de gama média para 2020

No caso do Galaxy A51, os consumidores podem contar com um ecrã AMOLED fullHD+ de 6.5 polegadas, processador Exynos 9611, bateria de 4,000mAh com carregamento rápido de 15W, com 4, 6 e 8GB de memória RAM e capacidade de armazenamento interno de 64 ou 128GB. Na face traseira há uma câmara de quatro sensores, uma principal de 48MP, um ultra-angular de 12MP, sensor de profundidade de 5MP e ainda uma lente macro de 5MP. Já na face frontal há uma única câmara de 32MP e sensor de impressões digitais integrado no ecrã.

No Galaxy A71, o ecrã apresenta uma maior resolução e tem 6.7 polegadas, tem um processador Snapdragon 730 e inclui apenas opções de 6 e 8GB de RAM e 128GB de armazenamento interno. A bateria continua a ser de 4,000mAh mas o carregamento rápido foi acelerado para os 25W. A câmara traseira também integra quatro sensores, sendo que neste caso o sensor principal vai até aos 64MP.

Os novos Galaxy A estarão disponíveis em 2020.