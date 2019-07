Primeiro festival de praia prevê atrair 10 mil pessoas

Luanda acolhe nos dias 14, 15 e 16 de Setembro a partir das 12h, na Ilha de Luanda, o festival Tripalus Paradise, o primeiro festival de praia concebido para cerca de 10 mil pessoas. A festa proporcionará num ambiente familiar várias diversões para um dia de grande folia e boa disposição.

O cartaz do Festival Tripalus Paradise será revelado ao público a partir do dia 02 de Agosto.

Sob um conceito “Praia”, o festival Tripalus Paradise busca garantir novas experiências focadas num público de todas as faixas etárias. Mais do que pagar um ingresso, as pessoas poderão experimentar sensações inesquecíveis, num cenário à beira-mar com várias áreas Lounge, parques de diversões, e brincadeiras com água, para além da música sem parar e restauração seleccionada, que poderão permitir e garantir um dia ímpar para todas as idades.

Segundo a organização do evento, o formato deste festival, abre um leque de oportunidades de crescimento de diferentes sectores da economia do País, além de colocar a cidade de Luanda no radar de buscas entre os destinos turísticos mais procurados para entretenimento de qualidade ou, simplesmente por quem é apaixonado por mar.

A grande cabeça de cartaz é a artista brasileira Ludimila que vai actuar no último dia do evento. Entre os músicos angolanos destacam-se os Afro Man, Mobbers, Força Suprema, Ary e outros.

Várias actividades desportivas como competições de Cross Beach vão reunir apreciadores de

surf, skin board e kaik.

As pessoas poderão comprar os bilhetes a partir de 1500 Kzs, mas apenas até ao dia 01 de Agosto.