“O lotador é uma pessoa sacrificada, que trabalha debaixo de sol”

Chamo-me Afonso Zua, tenho 34 anos e vivo em Viana. Nasci naaldeia de Katuka, no município de Kalandula, província de Malanje. Os meus pais, já falecidos, são da mesma aldeia e eram camponeses, detentores de uma lavra e uma horta.

Somos 10 irmãos, sendo eu o caçula. Hoje só ficámos dois; os outros morreram, de doença ou na guerra.

Vim para Luanda em 1999, quando a guerra apertou na nossa zona.

Vivo no bairro da Baixa de Kassanje (em Viana), numa casa de blocos,com quarto e sala. Vivo sozinho, uma vez que estou solteiro, depois da separação, no ano passado. Tenho 5 filhos, com idades entre 16 e 2 anos. As crianças vivem com a mãe e a avó. Os quatro mais velhos estudam, num colégio lá do bairro.

Estudos, religião e matrimónio

Comecei a estudar com 9 anos, no Katuka. Estudei até à 4ª classe. Vim para Luanda com 12 anos e aqui estudei a 5ª classe, na escola D. Moisés (à Vila Alice). Era neste bairro que morava então a minha irmã, com quem vivi durante 15 anos.

Depois de concluir a 5ª classe, não tinha recursos para prosseguir os estudos, de modo que parei e tive de começar a trabalhar.

No que diz respeito à religião, frequentava a Igreja Católica no Katuka. Aqui em Luanda, fui encaminhado para a Igreja do 7º Dia. Mas desde 2015 que não frequento qualquer igreja. É mesmo por opção.

Tinha uma moça prometida, lá na aldeia, no Katuka. Mas não cheguei a namorar com ela. Estando depois a viver em Luanda, de início não me relacionava com mulheres. Só comecei a namorar com 19 anos.

A minha segunda namorada foi a minha esposa. Namorámos 4 anos, depois fiz a apresentação e fomos viver juntos. Ela estava grávida, de modo que tivemos de antecipar a vida em conjunto.

Em Março de 2020, separámo-nos. Foi doloroso, mas foi a opção dela, mesmo apesar do bebé de colo. Devido à minha situação financeira débil, ela acabou por não aguentar e foi viver com a mãe, no Quéssua (Malanje). Quando não nos entendemos, é melhor a separação do que andarmos em discussões e em lutas.

Até hoje, passado um ano e meio, ainda não arranjei ninguém. Sinto-me bem assim, mas um dia vou arranjar alguém.

Trabalho desde os 10 anos

Comecei a trabalhar com 10 anos, a ajudar os pais na lavra. Aqui em Luanda, com 14 anos, comecei a fazer pequenos negócios.

Foi com 19 anos que fui para a área dos transportes, como cobrador. Trabalhei 10 anos como cobrador, até que o meu boss decidiu vender o Hiace. Depois fiquei vários anos sem emprego; só fazia biscates. Foi isso que causou o problema com a esposa.

Recomecei a trabalhar em 2018, já como lotador. O meu local de trabalho é no S. Paulo. Como lotador, tenho a missão de angariar passageiros para os táxis que vão para a Angoship. O lotador é uma pessoa sacrificada, que trabalha debaixo de sol. São 10 horas de trabalho intenso e até com alguma insegurança, pois temos de circular entre os carros, a ver se conseguimos clientes com rapidez.

Só trabalho para carros pequenos. Encho o carro com 4 pessoas e o motorista dá-me 50 kwanzas. Mas os outros lotadores, que trabalham com Hiaces, recebem até 200 kwanzas (que é o valor do carro cheio).

Como disse, só trabalho com turismos. Somos 11 lotadores que trabalhamos aqui nesta paragem, com turismos. Há alguns que se dão bem, outros que têm dificuldade. Sinto-me bem aqui. Mas aparecem sempre aqueles que não querem que comes tal como ele comeu. Há pessoas que não querem o teu bem. Já tive discussões, mas depois ignoro. Prefiro evitar.

O que fizemos foi fazer uma escala. Agora trabalham 2 lotadores por dia. Chegámos a essa conclusão, mesmo para evitar problemas. Eu só trabalho aqui às quartasfeiras. Nos outros dias, faço biscate de lotador, noutras paragens; se falta alguém, eu substituo.

Num dia de trabalho, posso fazer 3 ou 4 mil kwanzas. Tem dias que faço um pouco mais. E no dia de biscate, dependo da sorte.

Um dia de vida

Ontem foi um dia comum na minha vida. Foi quartafeira, dia de trabalho no local habitual.

Acordo sempre muito cedo. Eram 4h50 quando despertei. Tomei banho, vesti-me e apanhei táxi para o serviço. Demoro cerca de uma hora a chegar. As 6h30 é a hora de início do meu trabalho. Mas se chegar antes, começo mais cedo.

O trabalho correu normalmente, sem incidentes. O meu colega também apareceu, de modo que estivemos os dois em intensa actividade.

Matabichei quando eram quase 10 horas. Comi pão com mabanga. Até lá, não pus nada no estômago. Aguentamos mesmo assim.

Quanto ao almoço, tem umas senhoras que vendem; o valor varia entre 300 e 500 kwanzas. Tudo depende daquilo que amealhamos durante o dia. Como ontem até foi um dia bom, optei por um almoço de 400 kwanzas. Comi peixe frito com arroz de feijão.

Trabalhei até às 16h30. Como disse, o dia correu bem. Foi daqueles dias em que fizemos cada um à volta de 4 mil kwanzas. Eu até fiz um pouco mais, de modo que posso guardar algum dinheiro para necessidades futuras.

Cheguei a casa depois das 18 horas, porque fui de táxi. Quando vou de autocarro, demoro mais. Cheguei a casa e fiquei a conversar com os amigos. Ontem não jantei. Comi apenas duas chamuças. E fui para a cama às 21 horas.