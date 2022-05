“O Conteúdo Local no Sector Petrolífero Angolano” de Job de Sá Vasconcelos, um incentivo aos investidores

obra científica de Job Contreiras de Sá Vasconcelos, “O Conteúdo Local no Sector Petrolífero Angolano”, recentemente publicada em Luanda, é, como define o autor, clarificador sobre questões ligadas ao tema e em simultâneo, um convite, um incentivo ou estímulo para o investimento no ramo.

O livro diferencia-se dos demais pela clareza na escrita o que possibilita a compreensão clara sobre as questões relacionadas com o conteúdo local no sector, sendo um produto que a todos afecta. A abordagem simples, entendível e principalmente acessível tem como objecivo activar o debate sobre a matéria e por forma a implementar o conteúdo local da melhor maneira possível para o desenvolvimento.

“Ele descreve a minha visão, que foi alicerçada pela minha experiência e pelo meu percurso dentro desta área. Claro que a teoria é muito importante, contudo, a teoria que aqui encontrarão baseia-se nos muitos anos que tenho de prática”, disse.

O especialista acredita que o conhecimento só tem valor se for partilhado com os outros e defende que se precisa incentivar outras mentes do sector a exporem o conhecimento adquirido. “Não é aceitável que ao fim de mais de 30 anos de exploração petrolífera ainda haja quem diga que não temos experiencia”.

Sobre o conteúdo local em Angola, o especialista defende que poderia estar melhor.

“Temos de acreditar em nós e elevar o angolano, a participação de companhias angolanas no fornecimento de serviços e mercadorias produzidos localmente com ênfase em outras áreas como agricultura e pecuária que já deveriam estar enraizadas no sector como prioridade”, disse.

O acesso às empresas nacionais não deveria ser tão complicado e complexo principalmente se agregam valor a economia e a sociedade angolana.

Job Vasconcelos apontou a título de exemplo que com a aprovação do Decreto Presidencial 271 – Regime jurídico do Conteúdo Local e várias participações do Presidente da República em conferências sobre o tema, o Executivo deu um claro indicador de estar atento e comprometido com o processo, mas é necessário que cada um faça a sua parte com celeridade e cedências de ambas as partes envolvidas.

Apelou para a necessidade de perceber que existem ganhos na exploração petrolífera além do crude.

“Não devemos continuar dependentes da importação de capital humano é necessário impor a nossa posição e acredito no onshore com empresas nacionais para esta mudança de comportamento”, disse.

Este princípio de recorrer ao mercado interno para desenvolver as economias locais e nacionais, avança o especialista, já foi adoptado por vários países e de forma bem-sucedida, esta pode ser desenvolvida e crescer ao se adoptarem as medidas provenientes do Conteúdo Local.

“As empresas ao apostarem nas fábricas e em prestadores de serviços sediados em Angola, quer na aquisição de matéria-prima, de equipamentos, quer na contratação de mão-de-obra não qualificada e qualificada, acabam por desenvolver as comunidades adjacentes que permite a geração de mais postos de trabalho, maior circulação de bens, de serviços e de pessoas e consequentemente mais riqueza”, aclarou.

Algumas vozes falam em processo dispendioso, concordo a partida e o será sempre no início até que se atinja uma cadeia industrial uniformizada com a partilha de custos e infra estruturas, acrescentou o especialista em conteúdo local.

Segundo Job Vasconcelos, o conteúdo local é uma matéria que apoia a diversificação da economia, porque é um acréscimo para empresas angolanas a prestarem bens e serviços no sector petrolífero.

A obra foi divulgada no passado dia 28 de Abril, acto testemunhado pela ministra de Estado para Área Social, Carolina Cerqueira. Foram produzidos 1000 exemplares, sendo que 300 estarão a ser vendidos e autografados nos Estados Unidos da América na “Feira Internacional de Petróleo “(OTC)” e depois em Portugal.

As receitas provenientes da venda da obra estão a ser canalizados para a Associação Ambiental Imbondeiro para apoiar famílias carenciadas do Zango 3.