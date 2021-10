“O carpinteiro é de grande utilidade para as famílias”

Chamo-me André Francisco, tenho 48 anos e nasci numa aldeia de Kiwaba Nzoji (província de Malanje). Os meus pais, ambos camponeses, já falecidos, são naturais do mesmo município.

Tinham lá uma lavra, que perderam no tempo da guerra. Somos um total de 6 irmãos, um dos quais já falecido. Moro no Km 30 (em Luanda), com a esposa e 6 filhos menores. Já tenho um casal de netos, da minha filha mais velha (que vive com o marido). A casa onde vivemos é feita de blocos, tecto de zinco e chão cimentado. Tem sala e dois quartos.

Preferimos deixar a casa de chapa onde vivíamos no Sambizanga, para irmos para o Km 30, viver em casa arrendada. Todos os meses, pago 16 mil kwanzas pelo aluguer da casa. Enfrentamos várias dificuldades. As crianças apanham água na cacimba e depois transportam para casa.

Não temos energia eléctrica; usamos velas e lanterna. Portanto, nem vale a pena falar de televisor.

Estudos, religião e namoro

Comecei a estudar tarde, com 12 anos. É essa a situação comum, na nossa aldeia. Só estudei até à 4ª classe, pois o importante para nós é trabalhar na lavra. Sou católico, desde criança. Vou à missa todos os domingos e ao grupo de oração, uma vez por semana. Já a minha esposa é adventista do 7º dia, o que demonstra que somos uma família tolerante em termos religiosos.

Na nossa aldeia, começamos a namorar cedo. Quando tinha 15 anos, já tinha 2 mulheres. Uma delas faleceu mais tarde e a outra continua comigo até hoje. Posso dizer que somos uma família feliz.

Vim para Luanda há exactamente 20 anos, quando os meus pais morreram. Os irmãos vieram primeiro e eu segui-os. Vim com a esposa e a filha mais velha, que já tinha nascido.

Sou camponês e carpinteiro

Tal como já disse, começamos a trabalhar cedo na lavra. Trabalhava de manhã e estudava à tarde. E quando arranjei mulher, aos 15 anos, foi mais uma razão para reforçar o trabalho na lavra. Quando vim para Luanda, tive de abandonar a profissão de camponês. Aprendi uma nova profissão – carpinteiro.

Comecei como ajudante do tio Simão, um primo já mais velho. Ele trabalhava com um jovem, que desapareceu, arranjou outro serviço. Então, preferiu ficar comigo. Trabalhei 3 anos com ele, depois ele apanhou outro rumo e eu comecei a trabalhar sozinho.

Neste momento, trabalho no S. Paulo, num local onde trabalham vários operários, de várias profissões. Aqui, somos dois mestres de carpintaria. E temos vários ajudantes. Temos consciência que o carpinteiro é de grande utilidade para as famílias.

Além de carpinteiros, temos aqui marceneiros, pedreiros, canalizadores, electricistas, ladrilhadores, operários que trabalham com alumínio e outros. Somos cerca de cem profissionais. Quem precisa de um operário, vem nos contratar.

Trabalho todos os dias, com madeira. Felizmente, sou solicitado e tenho trabalho. É graças a isso que alimento os meus filhos, que estão todos a estudar. Tirando a mais velha, que é já adulta, vive com o seu marido e tem dois filhos.

Aqui não ganhamos muito, mas o importante é que temos um local onde as pessoas sabem que encontram quem vai resolver o seu problema. É essa a nossa função. Mas é trabalho por conta própria, ou seja, se adoeces, não ganhas. O dinheiro que ganho, uso para alimentação, transporte, renda de casa, vestuário e medicamentos.

A minha esposa também ajuda nas despesas de casa. Vende banana e ginguba, aqui no “arreiou”, no S. Paulo. A minha sogra também vive connosco, de modo que temos quem pode ficar com as crianças.

Um dia de vida

Ontem foi um dia de semana normal. Acordei às 4h30, preparei-me e saí. Apanhei um táxi até aos Congoleses e, daí, segui a pé para o S. Paulo. Temos de poupar no transporte, de modo que, dentro da cidade, ando sempre a pé.

Do Km 30 até aos Congoleses, demoramos muito, “através” do engarrafamento. Por isso, mesmo saindo muito antes das 6 horas, chego ao serviço normalmente perto das 8 horas; são entre 2 e 3 horas de marcha. Ontem demorámos muito no trânsito, de modo que já passavam alguns minutos das 8h quando cheguei ao serviço.

Estamos a fazer uma encomenda de uma senhora, um móvel para casa dela. É nisso que tenho estado a trabalhar. Ontem de manhã apareceu só um pequeno arranjo, que fiz em menos de meia hora.

Nem sempre matabichamos. Dependemos dos clientes. São raros os dias em que matabichamos e almoçamos. Ontem só matabichei, quando eram 11 horas. Comi dois bolinhos, com kissangua. É assim que fazemos lá em casa, também – só duas refeições durante o dia: matabicho e jantar.

Trabalhei até perto das 15 horas. Largamos mais cedo, às 14h, devido à pandemia. Mas fiquei um pouco mais, porque temos de acabar hoje o tal móvel que a cliente encomendou.

Fui a pé para os Congoleses, para apanhar o táxi para casa. De tarde, demoramos mais de 3 horas no trajecto para casa.

À noite, em casa, comemos o que aparece. Pode ser funge, arroz ou chá com pão. Às vezes, comemos uma lambula ou kabuenha. Como ainda não recebi, ontem comemos o que sobrou do matabicho das crianças: pão simples, com chá.

Fui para a cama quando eram quase 21 horas, a ver se dormia pelo menos 7 horas.

