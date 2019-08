Nova ‘bomba’ da Bugatti custa oito milhões de euros, mas já está esgotada

O Bugatti EB 110 marcou os anos 90 e o Centodieci promete marcar os novos anos 20. O superdesportivo da fabricante gaulesa, mas detida pelo grupo Volkswagen, contava com um motor V12 com quatro turbos e um chassis em fibra de carbono. Foi durante algum tempo o carro mais rápido do mundo, fixando a sua marca nos 351 quilómetros horários. O tributo não poderia diferenciar-se mais do EB110.