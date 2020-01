Megxit. Harry e Meghan querem criar marca Sussex Real

O pedido avançado pelo registo da marca ‘Sussex’ vai cobrir a Austrália, Canadá, União Europeia e os Estados Unidos, onde os atuais duques planeiam morar. Segundo o jornal britânico, o pedido terá sido apresentado à Organização Mundial da Propriedade Intelectual no passado mês de dezembro, já em nome da nova fundação.

A marca ‘Sussex Real – A Fundação do Duque e Duquesa de Sussex’ vai ainda cobrir as redes sociais do casal e o site oficial, bem como material impresso, revistas, cartões de visita, instituições de caridade, serviços de educação e assistência social a que os Duques apoiem. No plano estarão ainda incluídos artigos de higiene pessoal, artigos desportivos, brinquedos e bebidas alcoólicas.

Especialistas sobre a coroa britânica apontam que Harry e Meghan Markle podem ganhar até 500 mil libras (584 mil euros) no primeiro ano em que a rainha lhes conceder a independência financeira.

O valor poderá ainda ser superior caso os artigos entrem no mercado norte-americano, que tem o hábito de ser bastante lucrativo.