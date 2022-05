“Guia de etiqueta social e empresarial” novo livro de Marleyh Selo

Que análise faz da etiqueta empresarial nas organizações angolanas, com base na interacção com “as mesmas”?

Quem me dera ter selos de bom, muito bom, excelente e péssimo, para premiar organizações que fazem a adopção de normas e princípios éticos e da etiqueta a nível empresarial, assim, muitos perceberiam em que situação muitas organizações se encontram.

De um modo geral, a ética e etiqueta empresarial não estão presentes em muitas organizações angolanas, quer dizer, não são usadas como pedras basilares a 100%, em algumas, não estão alinhadas à cultura organizacional e muitos gestores têm aversão ao cumprimento das regras de etiqueta e ética empresariais, e certos líderes consideram como sendo uma prática direccionada apenas, para monarcas e burgueses.

Mas, empresas “há” que não só se guiam segundo estas normas, como supervisionam o seu cumprimento e, ainda, promovem treinamentos, palestras e mentorias sobre o assunto com fim de melhorarem a postura, a comunicação, o relacionamento e a performance profissional de seus colaboradores e a imagem da marca que representam.

Os desafios neste tema diferem de acordo com a dimensão da empresa?

Não exactamente!

Mas, da meta que a empresa almeja alcançar e dos seus valores. Esta (a meta definida) dará base para definir como a empresa irá se posicionar, actuar e se comunicar no mercado em que está inserida.

Seja a empresa grande ou pequena, o desafio do gestor/líder é manter a equipa motivada e engajada nas estratégias da empresa, uma vez que, o sucesso no desempenho de uma equipa tem relação directa com o posicionamento do seu líder e não no tamanho dessa.

Geralmente, as organizações esperam dos seus colaboradores civismo, um bom desempenho e produtividade aliados à responsabilidade, comprometimento e determinação, com base na educação, princípios e valores pessoais, desde que estejam alinhados à missão, visão e valor da empresa, o que resultará em boa performance e dinamização da equipa e na obtenção de um resultado comum.

Para tal, recomendo cinco (5) desafios ou atitudes de etiqueta empresarial que os gestores devem procurar e inspirar em seus liderados a promover: cooperação; cortesia e respeito mútuo; disciplina no cumprimento de prazos para entrega de trabalhos e missões adjudicadas; empatia e equilíbrio emocional.

A fraca penetração e aplicação de princípios éticos nas organizações, a seu ver, se devem a que factores? É um problema cultural ou apenas de literacia?

A meu ver, resultam, por um lado, da dualidade de papéis dos gestores de RH e Líderes e de factores como: “desacesso” ou a não partilha da informação privilegiada da empresa, a cultura organizacional embaçada para os colaboradores, má gestão da comunicação e gestão deficiente de conflitos (em assuntos sobre assédio, quando se recebe crédito pelo trabalho de outro colaborador, por oferecerem a seus clientes produtos/serviços de má qualidade por lucro maior, uso de conhecimento interno para benefício pessoal e muitos outros factores). Principalmente, quando os valores adoptados pela empresa colocam em causa o valor do indivíduo que é colaborador na empresa.

A literacia em nada impede, até porque os princípios geracionais, que prevaleceram no tempo, foram difundidos por meio de gestos, desenhos, por imitação, reprodução e muito mais.

A cultura, por sua vez, acaba por ser “um medidor” de diferenciação para a postura assertiva que esse colaborador irá adoptar.

Já as mudanças geradas pelas novas tecnologias trouxeram uma relação lacónica entre as pessoas.

Isso exige que o gestor reformule, reescreva e reitere as regras e princípios éticos e da etiqueta empresarial tanto no cenário presencial como no On-line.

Todo e qualquer colaborador precisa entender que as normas devem representar os valores da empresa, o perfil do negócio, a imagem e o posicionamento que se deseja transmitir e assegurar, que sejam colocadas em prática na sua actuação.

Foi essa motivação para escrever o “Guia de Etiqueta Social e Empresarial”?

De alguma forma sim, mas, também, pelo facto de muitas pessoas não serem corteses, não agirem com empatia, segurança e por não usarem a civilidade, o bom senso e boas maneiras no trato com as outras pessoas, no seguimento social e empresarial.

Por essa razão, esse livro foi escrito para ser usado como uma Bússola de orientação pessoal e empresarial, com objectivo de ajudar as pessoas a terem um convívio em harmonia e segurança, promover o civismo, a empatia e o respeito mútuo a nível social e empresarial.

Qual e o diferencial deste livro face aos demais que abordam temas similares?

A principal é a contextualização. A seguir, a forma peculiar que fiz na abordagem sobre os assuntos que compõem os conteúdos lavrados.

O ser humano como actor social está no centro da abordagem e a sua actuação a nível social e empresarial foi exposta ao pormenor em diferentes seguimentos que a etiqueta engloba. Contém imagens reais do que evitar e promover em várias situações, bem como a minha visão e experiência na área, as fontes orais consultadas e, por fim, as contribuições de outros profissionais sobre assuntos de relevância para o crescimento pessoal e profissional.

Entre as recomendações que o livro aponta, quais são as três urgentes que as empresas não devem ignorar?

Vale lembrar que, a imagem percebida, fruto de como uma empresa projecta a sua comunicação (verbal, não verbal e escrita), pode destacá-la da concorrência no mercado, alcançar a mente do seu público-alvo ou afundá-la.

Olhando para esse panorama, as três recomendações urgentes que as empresas não devem ignorar são:

a) Cuidar bem da imagem que projectam da actuação no digital, para que não risquem a imagem e a reputação off-line.

b) Mais eficácia na comunicação oral e escrita, pois a ineficácia na comunicação oral ou escrita resulta duma imprópria veiculação da informação. Todo o cuidado é pouco, porque retira a credibilidade e o respeito, belisca o bom nome e a segurança da marca e ainda desprestigia o seu líder e ou gestor.

c) É recomendável a criação de condições que permitam a celeridade no despacho de assuntos administrativos com seu público, sejam eles feitos por documentos tradicionais, por e-mail ou por ligações telefónicas.

Quais são as consequências da não observância da ética social e empresarial numa altura em que o País se esforça para atrair cada vez mais empresas estrangeiras?

Muitas!

A não observância de comportamentos anti-éticos, social como empresarial, tais como: fofocas, actos de corrupção, sonegação de imposto, preconceitos, fraudes, assédio sexual e moral, roubos, subornos, desfalque e outros, (uns com punição legal e outros não), mancha a reputação e o bom nome de pessoas, empresas e do País no geral. Prejudica a cultura organizacional, o clima e a relação entre colaboradores e não só, risca, ainda, a harmonia e a cortesia entre colaboradores e, consequentemente, reduz a produtividade e a eficiência. Ou seja, os colaboradores, a empresa e a imagem social do País saem a perder.

O que recomendo é a criação de estímulo psicoemocional, para que haja respeito mútuo, carácter forte, mais empatia, amor ao próximo, civilidade e boa índole nos cidadãos e que cada empresa procure cultivar e buscar esses valores, criando e difundindo uma cultura de compliance. E ainda, criar e adoptar normas de conduta detalhadas para orientar os seus colaboradores e implementar ferramentas que facilitem a sua aplicação e supervisão.

Quantos exemplares estão disponíveis?

Foram impressos exemplares suficientes para limar toda a necessidade de aquisição que poderá advir por parte dos leitores individuais e colectivos.

Quais serão os pontos de venda depois do lançamento?

Desde o primeiro livro, que vendemos nas redes sociais, veiculamos a publicidade na media tradicional e entregamos em domicílio ou onde estiver, com o suporte de Influencers literários e promotores de venda, acredito muito que com este livro não será diferente.

Quais foram as fontes de pesquisa para o livro?

Várias!

Fontes orais: entrevistei historiadores, sociólogos, antropólogos, gestores de RH, população local de determinadas localidades em Angola e de alguns países, e principalmente, autoridades tradicionais.

Li diversos livros de profissionais com autoridade e credibilidade no assunto, usei ainda, conteúdos de vários cursos que fiz no estrangeiro e da mentoria com duas grandes especialistas em etiqueta e comportamento que tive no Brasil e Itália. Usei também, a experiência que tenho na área, enquanto consultora e formadora de etiqueta.