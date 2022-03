Graça Machel Mandela recebe em audiência Stela António

A empresária e filantropa, Stela António, manteve um encontro com a activista pelos direitos humanos e líder política africana, Graça Machel Mandela, no qual abordaram questões relacionadas com a violência doméstica no género, soube o Vanguarda.

No encontro, também falaram sobre empreendedorismo; os actuais desafios sociais do continente africano; a problemática social e possíveis resoluções.

O meeting que aconteceu, face à audiência concedida por Graça Machel Mandela, no âmbito do projecto Socializar cujo propósito é de elucidar e instruir a sociedade na resolução dos problemas sociais que a assolam.