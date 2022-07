Globo Dikulu homenageia António Agostinho Neto e Jean Poquelin

A Associação Globo Dikulu homenageia até 17 de Julho às figuras do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto e o actor e dramaturgo francês Jean Baptist Poquelin (Molièr), na 17ª edição do Festival Internacional de Teatro do Cazenga (FESTECA), diz Glória da Silva, presidente da Corporação.

Em declarações ao Mercado, Glória da Silva adiantou que as festividades visam saudar o centenário de Agostinho Neto e comemorar os 400 anos de Jean Baptist Poquelin (Molièr), trazendo para o público 25 espectáculos com a participação de duas companhias internacionais da Alemanha e do Chile.

De acordo com Glória da Silva, as edições anteriores proporcionaram muito aprendizado e experiência impulsionando a concretização da 17ª edição que trouxe como lema “juventude, arte e cultura na promoção da unidade artística e do intercâmbio cultural”.

Ainda no FESTECA, será também homenageado o grupo teatral Amazonas por manter a linha de trabalho, bem como reinventar-se nos momentos difíceis para todos, cumprindo o papel de veículo de mensagens através da arte de representação da vida.

Glória da Silva fez saber ainda que, o grupo tem enfrentado várias dificuldades, desde materiais e financeiras, como por exemplo obstáculos com a logística e manutenção das equipas de produção, mas que com disciplina conseguem vencê-las.

Tendo em conta as dificuldades, diz, não terem condições para subsidiar e dar cachê ou incentivos financeiros aos grupos participantes. “Precisamos de um sponsor a altura e que dê outro glamour ao FESTECA”, referiu.

A responsável deixa uma mensagem de apreço aos participantes, que “somos todos vencedores com o nosso trabalho, com comprometimento e amor à “camisola” do teatro”, disse, sublinhando que “a realização do FESTECA, a cada ano, até se manter a situação de indigência artística, vamos nos contentar com uma premiação moral e não material”, apelou.

Sobre o FESTECA

O FESTCA tem como objectivos promover e desenvolver o teatro no seio da juventude, divulgar e mostrar os trabalhos de grupos e companhias de teatro nacionais e estrangeiras, bem como, criar oportunidades de capacitação, intercâmbios e trocas de experiências.