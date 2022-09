Flor de Liz Eventos proporciona com “Kaluanda Kids Festival” alegria e emoção às crianças

O grupo Flor de Liz Evento, realiza nos dias 10 e 11 deste mês no Avennida Shopping, em Luanda, a IIª edição do “Kaluanda Kids Festival”.

Depois da Iª edição, o festival regressa ao público com a IIª edição carregado de novidades, o que promete surpreender a todos os envolvidos e o público em especial.

“Kaluanda Kids Festival” é um evento cultural, dedicado ao entretenimento infanto-juvenil, que garante diversão, segurança e conforto para toda a família.

Segundo Ana Sotto Mayor, gerente e sócia do grupo, o festival vai agregar uma agenda de actividades, desde shows com grupos e músicos angolanos, gastronomia, momentos culturais, exposição, artesanato e contará com a presença do grupo teatral Get Luanda e outros.

Ana Sotto Mayor, explica que para além dela, existem mais outras duas sócias e gerentes do grupo Flor de Liz Eventos, nomeadamente Yonild de Paula e Luísa Alves.

O grupo existe no mercado desde 2018 e sempre trabalhou para o engrandecimento e proporciona momentos culturais, educacionais para o público infanto-juvenil.

Para Ana Sotto Mayor, o grupo sentiu a necessidade de criar o festival e com o nome “Kaluanda”, por querer trazer um conceito de algo que simbolizasse as crianças angolanas, sobretudo as de Luanda, por na gíria as crianças serem chamadas de Kandengues ,daí ter surgido o nome: “Kandengues de Luanda”.

O “Kaluanda Kids Festival”, explica, tem como objectivo demonstrar aos pais as várias formas de diversão para os educandos e o melhor de tudo, em família.

Ana Sotto Mayor realça que, vive-se numa era em que os “encarregados não têm tempo” e oportunidade de partilhar com os filhos “tempo de qualidade”, pois quando o fazem aos finais de semana, o tempo é sempre limitado o que cria, segundo ela, monotonia nas rotinas familiares.

“É daí que sentimos a necessidade de criarmos momentos onde as famílias criem laços entre si em outro ambiente, mais atractivo e interessante. Nós acreditamos que este tipo de iniciativa acaba por dar às famílias outra dinâmica de diversão”, afirmou.

A importância do “Kaluanda Kids Festival” é proporcionar alegria, num ambiente descontraído, o que cria oportunidade de ter uma variedade de actividades reunidas num só espaço.

“As mudanças que eu espero da sociedade com a realização de festivais nesse âmbito, é que passem a acreditar que sim, é possível criar memórias e bons momentos em família e amigos numa actividade direccionada aos mais pequenos. Nós criamos um ambiente favorável para que todos estejam bem”, esclareceu.

Relativamente ao balanço das edições anteriores, Ana Sotto Mayor diz que é positivo, pois “temos vindo a crescer”, evoluir como empresa e marca a nível nacional.

“Temos expectativa de elevar sempre a festinha e procurar o melhor para dar ao nosso público em geral”, disse.

Quanto aos planos futuros, a gerente do grupo admite existirem projectos em carteira, mas só para o próximo ano, pois para o presente ano o foco é organizar o “Kaluanda Kids Festival”. “É a nossa prioridade”, enfatizou.