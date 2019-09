FAGOLFE organiza o 1º Campeonato Nacional Absoluto Atlantico

Federação Angolana de Golfe (FAGOLFE) realiza no dia 16 e 17 de Setembro, a partir das 7h horas, o primeiro Campeonato Nacional Absoluto Atlantico de Golfe no Mangais Golf Resort. De acordo com o presidente da FAGOLFE, Almir Soares, a motivação da realização deste evento advém das premissas da própria Federação, que tem a ver com a divulgação, massificação e o fomento da modalidade.

“Este primeiro campeonato nacional faz parte do calendário e da missão da Federação em apurar os melhores atletas nacionais”, explica o presidente da FAGOLFE. O responsável diz que a Federação está alinhada com o Executivo no sentido de incentivar o turismo em Angola, assim como acredita que a modalidade seja um dos vectores para atrair investimento estrangeiro. “No mundo inteiro a modalidade do Golfe tem a característica de atrair investimento estrangeiro e expandir o turismo, e o no nosso País não será diferente”, sublinha.

A abertura marcada já para a próxima segunda-feira, conta com 72 jogadores e estará presente um árbitro internacional que ira acompanhar o torneiro para dirimir todas as dúvidas que possam acontecer. A modalidade do golfe em Angola está projectada para ocorrer anualmente e poderá variar de acordo com as condições e a agenda do campo. No primeiro dia serão feitas duas voltas, uma de manhã e outra de tarde num campo com 18 buracos.

No final do primeiro dia, 50% dos melhores jogadores inscritos serão apurados para a outra fase onde acontecerá outras provas para ser selecionado o Campeão Nacional Absoluto. O responsável diz que para este primeiro encontro participam poucas mulheres, apesar de não avançar a percentagem que elas representam para esta fase inicial. Para além dos apoios institucionais, concretamente do Ministério da Juventude e Desportos, nesta primeira fase a Federação conta com o patrocínio principal do Banco Atlantico, sem esquecer apoio de outras organizações como a TAAG, BDM construções, CASAIS, Refriango, Academias de Golfe de Angola, Água Pura, Tigra, ikimobile, restaurantes K, Tecnovia, Mangais Golfe, e entre outros que embarcarão nesta missão.

O presidente avança ainda que em breve se vai realizar o campeonato juvenil quando tivermos jovens suficientes. “Na verdade, nós vamos organizar estes jovens, porque na comunidade já existem e eles jogam de uma forma muito arcaica e tencionamos aglutinar estes jovens para organizá-los, dando formação e dotá-los de meios para que venham a jogar”, informa Almir Soares. M

FAGOLFE organiza o 1º Campeonato Nacional Absoluto Atlantico O evento tem como objectivo divulgar e massificar a modalidade do golfe, bem como atrair investimentos estrangeiros e expandir o turismo nacional.