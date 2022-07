Concerto de piano solo com David Greilsammer em celebração ao “Dia da Bastilha”

A Alliance Française de Luanda e a Fundação Arte e Cultura realizam a 13 de Julho, na Ilha do Cabo, um concerto de piano solo com o maestro e pianista franco-israelita, David Greilsammer, apurou o Mercado.

O certame alusivo ao “Dia da Bastilha”, considerado feriado nacional em França, celebrado anualmente a 14 de Julho em memória ao episódio histórico da tomada da Bastilha em 1789, quando teve início a fase popular da Revolução Francesa.

Para a ocasião, segundo informações divulgada pela Alliance Française, David Greilsammer, concebeu um programa especial para apresentar o mundo musical de Érik Satie, um dos maiores compositores franceses de todos os tempos.

O evento tem o apoio da embaixada de França em Angola, Proshow Angola e com patrocínios da TotalEnergies, KLM Royal Dutch Airlines, Dimassaba, Air France, AGS Mudanças Internacionais.

“O artista em destaque”

Conhecido por programas eclécticos e fascinantes, o maestro e pianista David Greilsammer é reconhecido como um dos artistas mais audaciosos e aventureiros da música clássica.

Elogiado como um músico que nunca tem medo de arriscar no palco, criou alguns dos projectos musicais mais eclécticos e ousados da actualidade, ganhando distinções do The New York Times, The Sunday Times, The French Music Awards.

Além de apresentar performances inovadoras da música contemporânea, David Greilsammer também é celebrado pelas interpretações de Mozart. Executou em Paris todas as sonatas para piano de Mozart numa “maratona” de um dia, e também tocou e regeu todos os 27 concertos para piano de Mozart numa temporada.

Os álbuns de David Greilsammer, como pianista e maestro, foram lançados pela Vanguard, Sony Classical e Naïve, e ganharam inúmeros prémios internacionais. Nos últimos anos, as gravações dele receberam cinco distinções do The New York Times, incluindo uma por “Scarlatti:Cage:Sonatas”, um ousado recital solo que foi seleccionado entre os dez eventos mais importantes do mundo da música clássica.

Desde 2013, David Greilsammer actua como director de música e director da Geneva Camerata, uma das orquestras mais inovadoras internacionalmente. Com este conjunto, fez digressões por todo o mundo, apresentando-se nas mais prestigiadas salas e festivais.

David Greilsammer também se apresentou como maestro/solista convidado com a BBC Philharmonic, San Francisco Symphony, Salzburg Mozarteum Orchestra, Hamburg Symphony, La Verdi Orchestra di Milano, Orchester Philharmonique de Radio France, Beijing National Symphony, Hong Kong Sinfonietta, Mexico National Symphony, Sinfonia de Jerusalém e a Sinfonia Metropolitana de Tóquio.