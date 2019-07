celebridades são bem-vindas mas Portugal quer os emigrantes de volta - Bloomberg

No entanto, a Bloomberg avança que apesar de a presença dos famosos ser bem-vinda, Portugal quer atrair os seus emigrantes de volta.”Portugal quer emigrante para reforçar a sua economia enquanto a sua população fica envelhecida”, afirma a própria Bloomberg.

Apesar do país estar a atrair ricos e celebridades, o Governo está a tentar atrair os cidadãos que saíram e convencê-los a ficar, para que possam ocupar os espaços em branco no mercado de trabalho.”Não é sobre uma migração qualquer. Trata-se de atrair emigrantes qualificados para as necessidades da economia portuguesa”, afirma Jorge Bravo, professor de economia da Universidade Nova.

O professor acrescenta ainda que “em termos salariais, não somos muito competitivos. Se houvesse um campeonato para os países mais procurados por emigrante, Portugal não estaria na Liga dos Campeões”.

Um dos objectivos do Governo de António Costa é trazer os emigrantes de volta. “Os braços do país estão abertos para os portugueses que queiram regressar”, revelou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, sendo que o Estado oferece 6.536 euros para quem quiser voltar ao país de origem. Uma das apostas é ainda o pagamento de 20% dos impostos durante uma década e a isenção completa dos impostos aos reformados.