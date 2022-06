Arte Sem Letra aborda estado do ambiente no “Eco-lógico”

A agência artística Arte Sem Letra realiza no dia 18 do corrente mês, o “Eco-lógico” com vista a abordar questões globais sobre o estado do ambiente, agregando o casamento de três manifestações de arte, segundo Kiaco Zambo, organizador do evento.

O certame, segundo o responsável, vai apresentar ao público o debate sobre a sustentabilidade e a urgência nas questões da preservação ambiental, através de performances artísticas, reflexões, provocação e tributo em torno do ambiente.

De acordo com Kiaco Zambo, três manifestações de arte vão marcar o evento, desde a dança, música e spoken word (palavra falada), contando ainda com actuações dos artistas Willi Ribeiro, Luís Obuato, Naussona, Sita Denis, Grabiel Paiza e o Grupo musical Omuenho Groove.

Os artistas, apontou, vão basear-se na política dos 3Rs, conjunto de medidas que visa promover a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais, através de três acções: reduzir o consumo, reutilizar os materiais consumidos e reciclar o lixo gerado.

Para Kiaco Zambo, reduzir, reutilizar e reciclar, são passos importantes que precisamos para termos um ambiente mais preservado e realça que não é a única medida de preservar a natureza, mas com certeza é um elemento fundamental para garantir um mundo melhor para as futuras gerações.

Diz que as apresentações artísticas têm por objectivo influenciar a população a poluir menos o meio ambiente, a partir do consumo consciente e também por meio de manejo sustentável dos produtos e materiais utilizados no dia-a-dia.

A realização do evento, segundo contou Kiaco Zambo, tem o apoio e patrocínio do Instituto Camões e o Goethe Institut Angola.

O projecto é uma iniciativa da Art Sem Letra - Agência Criativa focada na concepção e execução de projectos criativos e conta com o apoio e patrocínio do Centro Cultural Português em Luanda, Camões-Angola e Goethe Institut.