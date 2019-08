Abre o primeiro SPA no país criado exclusivamente para homens

Luanda conta, desde sexta-feira, 23 de Agosto, com o primeiro SPA exclusivamente dedicado ao público do sexo masculino.

Denominado “SPA 4M – Men’s Space”, o empreendimento localizado no edifício São Paulo, bloco A, na Avenida Ho Chi Minh tem como principais serviços a hidroterapia, massagens, tratametos faceais e corporais, barbearia e uma sala para a preparação de noivos.

A iniciativa é resultante de um sonho e com a intenção de oferecer um serviço de qualidade como revela o gestor do espaço Marco Catita. “Foi pensado no bom gosto dos homens que criamos um espaço moderno e completo, onde cuidaremos da mente, corpo e alma”, revelou.

Quantos aos produtos utilizados, estes são assegurados pela alta cosmética internacional: Elemis, Skeyndor, Depot e American Crew.

Decorado pela Annus Mirabilis, o SPA 4M conta com um ambiente rústico moderno com glamour. O conjunto de atracções é completado com um renquitado serviço de bar igualmente disponível no local. “O espaço também foi concebido pensando na necessidade de os clientes espairecerem no final da tarde depois uma jornada laboral estressante”, acrescentou Marco Catita.

Já para o arquitecto do projecto e Director Geral da Sonamet, Domingos Augusto, o espaço foi projectado para a ser o local de eleição dos que buscam serviços de beleza, relaxamento e bem-estar. “Fui dando algumas sugestões e felizmente estão todas cá reunidas, a mentora investiu bastante em pesquisas”, avança o responsável acreditando que o espaço tem capacidade para atender todo o País.

O SPA 4M conta com uma equipa de 14 técnicos especializados nas diversas áreas de estética e beleza comprometidos em prestar um serviço de qualidade elevada. O tratamento é feito antecipadamente por marcação e o referido SPA está aberto ao público de terça a sábado, entre as 9h e 21h, e aos domingos funcionará a partir das 10h às 18h.

O embaixador do primeiro SPA para homens, Marco Victor, esclarece que não se trata de uma discriminação, mas sim de um tratamento preferencial para os homens, aberto para todas as idades, e finaliza explicando que o nome do espaço foi dado por homenagem a mentora do espaço que tem no seu nome quatro “Ms”.