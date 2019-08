Abertas candidaturas para a 1ª edição da Residência Artística Luuanda

As candidaturas para a primeira edição da Residência Artística Luuanda estão abertas até ao próximo dia 10 de Setembro. As obras seleccionadas serão conhecidas a 23 de Setembro. Ao passo que o concurso decorrerá durante a exposição que acontece de 7 a 25 de Outubro do corrente ano, na capital do País.

Financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, o programa de Residências Artísticas Luanda, é também uma iniciativa do colectivo cultural Pés Descalços e está aberto a artistas visuais e curadores emergentes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), que expõem em África e na diáspora.

De acordo com uma nota da organização, as candidaturas devem ser enviadas ao e-mail geral-@pesdescalcoscc.org. Depois, o júri selecciona, no máximo, sete participantes entre artistas e curadores, que irão estar presentes nas três semanas que decorrer a exposição.

A referida nota explica que o projecto “Residência Artística LUUANDA” pretende focar-se na experiência de viver numa cidade de Luanda contemporânea, seguindo a construção imaginária tão explorada na literatura de escritores angolanos como Luandino Vieira, Uanhenga Xitu e Ondjaki, marcada por fluxos migratórios e vários processos de mudança. O projecto tem um foco especial sobre as metodologias e processos de investigação em arte, com pano de fundo a cidade e as suas instituições culturais.

Foi feito entretanto, um concurso Open Call internacional, lançado pela Fundação Calouste Gulbenkian, para realização de Residências Artísticas nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa – PALOP, com o objectivo de apoiar as áreas das Artes Visuais, Fotografia, Vídeo e Dança Contemporânea.

LUUANDA: uma residência artística realizada pelo colectivo Pés Descalços vencedor o projecto e por isso, a capital do País será a residência do concurso que tem uma duração de três anos e é uma iniciativa da Calouste Gulbenkian que visa apoiar a internacionalização da produção artística nos PALOP. Angola, Cabo Verde e Moçambique são os países que vão acolher as residências artísticas durante três anos.