A seedstars vai albergar um evento dinâmico de pitching, agendado para o dia 6 de Setembro.

As empresas seleccionadas para as sessões de formação e para as apresentações no Seedstars Luanda não poderão ter mais do que dois anos de existência, deverão não ter arrecadado mais do que 500 mil dólares americanos de financiamento e devem possuir um produto mínimo viável e inovador, idealmente já com alguma tracção.