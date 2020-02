O júri do concurso decidiu distinguir a obra de Pepetela “pela originalidade do estratagema narrativo para denunciar com ironia uma história de nepotismo e abuso de poder do próprio sistema totalitário”.

Foi atribuído ao escritor um prémio no valor de 20 mil euros.

O livro “Sua Excelência de Corpo Presente” foi escolhido entre 15 finalistas de um total de 120 obras candidatas a este prémio literário, atribuído no âmbito do encontro literário Correntes d’Escritas.