Pedro Pires expõe no Museu de História Natural

E O pH7 - Interfaces/Corpo e Arquitectura, é uma exposição individual do artista plástico angolano, Pedro Pires, que decorre desde o passado dia 6 e deve fechar a 20 de Julho na sala Siexpo no Museu Nacional de História Natural.

Com cerca de 25 obras inéditas, entre esculturas, instalação e desenhos com intervenção em papel, o artista propõe nesta exposição não um mas diálogos múltiplos com a cidade através do corpo e da arquitectura.

No seu trabalho, Pedro Pires tem vindo a explorar ao longo dos anos questões sobre identidade e estereótipos em relação directa com educação, história e instituições. Este interesse vem da sua experiência pessoal enquanto angolano e português. O artista explora a sua identidade e posição política, social e económica nestes dois países e continentes, fazendo paralelismo com outras realidades.

Antes de regressar a Angola com este novo projecto, o artista passou algum tempo em Lesbos, Grécia, num trabalho de pesquisa de campo, de que resultou o projecto “Welcome/ Goodbye”, em que abordou a crise dos migrantes na Europa. Durante a sua residência na Delfina Foundation, Pedro Pires deu sequência ao seu projecto de campo no Reino Unido, a ser apresentado no Arco 2018.

Essa residência artística na Delfina Foundation, em Londres, teve o apoio do ELA- Espaço Luanda Arte, onde explorou temas sobre identidade e estereótipos em relação à educação e às instituições. Essa foi a segunda vez que um artista angolano teve a oportunidade de frequentar uma residência artística no Reino Unido.

Pedro Pires é um artista plástico que tem vindo a angariar notoriedade, nasceu em Luanda em 1978 e reside em Portugal. É licenciado em Escultura pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, já expôs as suas obras na Galeria Arte Periférica, Lisboa; Grand Palais - ArtParis Art Fair, Paris; Gallery Momo, Joanesburgo e Cidade do Cabo; Arsenale di Venezia, Veneza; e ELA – Espaço Luanda Arte, Luanda.