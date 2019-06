WhatsApp: Quem tiver sistemas operativos anteriores a 2013 fica sem acesso

A plataforma de mensagens WhatsApp fez um ultimato aos próprios utilizadores durante esta semana. Quem não comprar um smartphone novo ou não atualizar o sistema operativo há mais de seis anos fica sem ter acesso à aplicação.

A lista de smartphones é grande e afeta os sistemas operativos Android e iOS da Apple. Dos telemóveis que utilizam sistema operativos 2.3.7 ou anterior, vão ser afetados, além dos utilizadores dos sistemas iOS 7 ou anterior, que data de 2013, revela a BBC Brasil.

“Não é possível criar novas contas ou reverificar contas existentes”, afirmou a empresa. “No entanto, se já é utilizador do WhatsApp, pode continuar a utilizar até fevereiro de 2020.”

A medida inclui modelos que utilizam sistemas Android desactualizados, como o Samsung Galaxy S3, o Galaxy Nexus do Google ou o Sony Xperia S. No caso do iPhone, serão afetados o iPhone 3G, 3GS e o iPhone 4. O Nokia S40, Windows Phone com sistema operacional 8.0 e Blackberry 10 também vão deixar de ter acesso à aplicação de mensagens.

Os responsáveis da empresa alertam que na loja da Windows, “é possível que [a aplicação] já não esteja disponível a partir de 1 de julho de 2019”. Ainda assim, a data oficial de saída da Microsoft Store é 31 de dezembro.

“Como não estamos a desenvolver o aplicativo para estes sistemas operacionais, algumas das funções podem parar de funcionar a qualquer momento”, explica a empresa.

Apesar de a empresa não ter divulgado os modelos dos smartphones afetados com a mudança, divulgou os sistemas operativos, sendo que para saber se o WhatsApp vai deixar de funcionar precisa de aceder ao menu da aplicação e clicar em “sobre” o dispositivo.