Vídeojogos: vendas quebraram 12% em 2019 mas ‘best sellers’ bateram recordes

É tempo de balanço na indústria dos vídeojogos e com o lançamento da PlayStation 5 e da Xbox Series X a ser preparado pela Sony e Microsoft, respetivamente, já é possível perceber como pode ser o próximo ano nesta indústria. De uma forma geral, e de acordo com dados do NPD group, citados pela Business Insider, a antecipação da chegada ao mercado de novas consolas não ajudou à venda de jogos, registando-se uma quebra de 12% da venda de títulos. No entanto, os jogos ‘campeões de venda’ bateram recordes em 2019, especialmente títulos como “Call of Duty” e “Pokémon”.

De acordo com os dados do NPD group, oito dos dez títulos que mais venderam em 2019 foram sequelas diretas. Os outros dois jogos mais vendidos foram “Star Wars Jedi: Fallen Order”, lançado um mês antes do lançamento do filme que encerra a terceira trilogia, e “Anthem”, um novo título dos criadores de “Mass Effect” e “Dragon Age”.

O título “Call of Duty: Modern Warfare” ganhou mais de 600 milhões de dólares no fim-de-semana de lançamento em outubro e, de acordo com a crítica, contou com a melhor promoção digital de um jogo da saga “Call of Duty”.