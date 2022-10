Universidade Católica de Angola e as experiências YOUTH CONNEKT SUMMIT 2022

Angola participou da 5ª edição do YOUTH CONNEKT SUMMIT 2022 que decorreu, recentemente, no Rwanda, de que participaram jovens empreendedores de mais de 28 países do continente africano.

O tema deste ano da União Africana é “Juventude Resiliente, “África Resiliente”, numa edição que apostou na construção da resiliência dos jovens do continente africano, tendo em vista a aceleração do desenvolvimento humano e socioeconómico da juventude africana.

Participaram, igualmente, da cerimónia de abertura do evento o Presidente do Rwanda, Paul Kagme e pela plataforma Zoom o actual Presidente da União Africana e do Senegal, Macky Sall, para além de distintas delegações, com destaque para a comissão do Centro de Inovação Social e Incubação da Universidade Católica de Angola (CISIUCAN), representado pelo director, Henriques Ngolome, a convite do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Referindo - se a experiencia sobre o evento, Henriques Ngolome, citado por uma nota de imprensa do CISIUCAN que tivemos acesso, considerou esta de bastante produtiva pois abriu mais espaços de interesses e partilhas de oportunidades com jovens empreendedores dos mais de 28 países presentes.

Com objectivo de estabelecer contactos, oportunidades de crescimento e parcerias para o desenvolvimento, a comissão angolana que participou na 5ª edição do YOUTH CONNEKT SUMMIT 2022, esteve composta, por Henriques Ngolome, director do CISIUCAN; Jorge Trula, coordenador do Projecto de Emprego e Desenvolvimento de Competências para os Jovens do PNUD; Sofonie Dala, uma das Vencedoras do “Prémio Jovem Inovador Angola”.

O evento, segundo a nota, contou com plenárias, mesas redondas, laboratórios juvenis, exposições, treinamentos, salas de intercâmbio e networking, além de espaços de diálogo com governos, empresários e representantes de organismos internacionais.

O Youth Connekt África permite aos participantes melhorar “os seus conhecimentos, experiências e competências ao mesmo tempo que investem nas suas ideias, inovações e iniciativas”.

Jovens africanos não têm acesso ao financiamento para materializarem negócios.

O Presidente do Rwanda, Paul Kagme, referiu recentemente na abertura do referido evento que os jovens africanos não têm tido acesso ao financiamento de que precisam para fazer negócios.

“A prosperidade da África precisa ser supercarregada com a juventude como motor para o crescimento”, disse.

De acordo com Paul Kagme cuidar da juventude é o melhor investimento que o continente pode fazer para o “presente e para o futuro”.

“Cuidar da nossa juventude é o melhor investimento que podemos fazer para o presente e para o futuro”, defendeu.

Sobre a YOUTHCONNEKT SUMMIT 2022

Youth connekt África é uma plataforma continental de rápido crescimento com presença em 28 países, com o objectivo de capacitar os jovens, aprimorando conhecimentos, experiencias e habilidades, enquanto investe em suas ideias, inovações e iniciativas para aproveitar o dividendo demográfico da África.

Youth Connekt África foi estabelecido em 2018 e operacionalizado em 2020, com fim de apoiar o desenvolvimento do conhecimento, a colaboração dos estados membros e a coordenação de uma rede global para o ecossistema africano.

SOBRE CISIUCAN

A comissão do Centro de Inovação Social e Incubação da Universidade Católica de Angola, é um espaço direccionado aos estudantes da Universidade Católica de Angola, entidades da economia social e investidores públicos e privados para a inovação social, bem como à sociedade em geral.

O centro surgiu da necessidade de colocar os ODS na agenda de uma das melhores universidades privadas de Angola e atrair investimentos para inovação social, através de programas voltados à excelência em liderança, empreendedorismo e inovação social em Angola.

Com objectivo de desenvolver programas que promovam à excelência em liderança, através de habilidades directivas e competências profissionais, que estimulam a empregabilidade, empreendedorismo e inovação social em Angola.