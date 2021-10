TV Cabo realiza palestra de consciencialização sobre o cancro da mama

A TV Cabo realizou recentemente, em Luanda, uma palestra para despertar consciências sobre o cancro da mama, no âmbito da campanha “Outubro Rosa”, que se realiza anualmente, no mês de Outubro.

O evento decorreu na mediateca de Luanda e foi conduzido pela Fundação Mulher Contra o Cancro da Mama. Estiveram no local a presidente da Fundação, Wanda Freire e as médicas Oncologistas, Paula da Costa e Beatriz Dolores Silva.

Segundo a TV Cabo, dados da Agência Internacional de Pesquisa do Cancro (IARC, dez.2020) indicam que o cancro da mama ultrapassou o do pulmão, tornando-se no mais diagnosticado no mundo.

Francisco Ferreira, director-geral da TV Cabo disse que o cancro da mama constitui um problema de saúde pública mundial com repercussões sociais e económicas.

Para o responsável é fundamental consciencializar a sociedade sobre a doença, alertar a importância do diagnóstico precoce, o auto-exame e o rastreio.

Para Francisco Ferreira, esta doença constitui um problema de saúde pública mundial com graves repercussões sociais e económicas.

“É fundamental consciencializar para a doença e alertar para a importância do diagnóstico precoce, do auto-exame e dos rastreios”, aconselhou.