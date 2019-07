Tecnológico chinês Star Market dispara 520% em dia de estreia

As ações do índice tecnológico chinês Star Market dispararam 520% ​​no primeiro dia de negociações no mercado de acções de Xangai. O novo índice foi anunciado pelo presidente Xi Jinping há menos de um ano e é considerada a resposta da China ao tecnológico Nasdaq, no mercado dos Estados Unidos,

Mais de 140 empresas de tecnologia e ciência inscreveram-se para negociar as suas acções no Star Market, que é administrado pela Bolsa de Valores de Xangai, com o objectivo de atingir um total de 16,6 mil milhões de euros. As primeiras 25 empresas que começaram a negociar já arrecadaram um total de 4,8 mil milhões de euros, revela o “Financial Times” esta segunda-feira.

Entre as empresas listadas no primeiro dia de negociação estavam as fabricantes de chips Anji e Montage Technology, que subiram até 520% ​​e 285%. Quatro das 25 acções subiram mais de 200% no encerramento da sessão, com 16 acções subindo mais de 100%.

Os crescimentos acentuados são incomuns na China, com os movimentos de ações normalmente limitados dentro de um intervalo definido pelas autoridades. Contudo, o Star Market não tem limites nos movimentos dos preços das ações durante os primeiros cinco dias.

Os ganhos do primeiro dia do Star Market surgem apesar das regras destinadas a limitar a influência dos investidores de retalho da China, que respondem por cerca de 80% do volume de negócios na Bolsa de Valores de Xangai e são mais influenciados pela negociação do que os investidores institucionais.

Xi Jinping anunciou em novembro a criação do Star Market para “apoiar Xangai no fortalecimento da sua posição como o centro financeiro internacional e centro de ciência e inovação”. A medida surgiu tendo como pano de fundo a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, com Washington a ameaçar o aumento das tarifas sobre diversas importações chinesas.