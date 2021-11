Standard Bank realiza Webinar sobre o impacto da COVID-19 em Angola

O Standard Bank Angola realiza hoje um Webinar, via plataforma Teams, para reflexão e esclarecimento sobre o impacto da pandemia de COVID-19 no País, com foco no Plano Nacional de Vacinação.

A instituição convidou uma equipa de especialistas em saúde pública para partilharem conhecimentos num evento aberto aos interessados.

De acordo com a directora de Marketing e Marca do Standard Bank Angola, Carolina Vasconcelos o apoio e a sensibilização das comunidades em que nos inserimos continua a ser uma prioridade no âmbito da política de responsabilidade social.

“A nossa preocupação é ainda maior no momento em que se atinge a dramática marca mundial de cinco milhões de vítimas mortais nesta pandemia, sobretudo havendo uma percentagem ainda pouco expressiva de angolanos vacinados, ao mesmo tempo em que assistimos à persistência de novos casos COVID-19”, reforçou a responsável.